MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 置業家居 2021/01/30 分享： 啟德區一帶近年發展迅速，有不少新盤陸續建成，區內的配套愈趨完善，例如港鐵屯馬綫一期已於上年開通。而港鐵啟德站上蓋亦將興建車站廣場，設有購物商場及不同康樂設施。會德豐地產旗下區內新盤MONACO ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 全新盤旺場 帶動一手餘貨 今日 全新盤旺場 帶動一手餘貨 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 最新專欄文章 更多 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 今日 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入