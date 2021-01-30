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MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房

置業家居 2021/01/30

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啟德區一帶近年發展迅速，有不少新盤陸續建成，區內的配套愈趨完善，例如港鐵屯馬綫一期已於上年開通。而港鐵啟德站上蓋亦將興建車站廣場，設有購物商場及不同康樂設施。會德豐地產旗下區內新盤MONACO

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欄名 : 封面故事

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