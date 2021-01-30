坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化

火炭工業區在上世紀末開始逐漸轉型，近年來有不少住宅項目陸續建成，而當中由中洲置業發展，比鄰港鐵火炭站的沙田坳背灣街項目，正申請預售樓花同意書，計劃最快於年初推出。

位於沙田坳背灣街1號的住宅項目，是中洲

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