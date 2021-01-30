坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 置業家居 2021/01/30 分享： 火炭工業區在上世紀末開始逐漸轉型，近年來有不少住宅項目陸續建成，而當中由中洲置業發展，比鄰港鐵火炭站的沙田坳背灣街項目，正申請預售樓花同意書，計劃最快於年初推出。 位於沙田坳背灣街1號的住宅項目，是中洲 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 全新盤旺場 帶動一手餘貨 今日 全新盤旺場 帶動一手餘貨 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 最新專欄文章 更多 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入