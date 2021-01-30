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2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬

置業家居 2021/01/30

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1月新盤市場熱鬧，不少新盤例如將軍澳日出康城LP10以及啟德MONACO第1期銷情理想。踏入2月，本刊統計有6個新盤有機會推售，涉及逾2,900伙。

本刊統計2月有6個新盤有機會推售，涉及2,928伙。

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欄名 : 封面故事

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