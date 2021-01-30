2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 置業家居 2021/01/30 分享： 1月新盤市場熱鬧，不少新盤例如將軍澳日出康城LP10以及啟德MONACO第1期銷情理想。踏入2月，本刊統計有6個新盤有機會推售，涉及逾2,900伙。 本刊統計2月有6個新盤有機會推售，涉及2,928伙。 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 全新盤旺場 帶動一手餘貨 今日 全新盤旺場 帶動一手餘貨 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 最新專欄文章 更多 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 今日 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入