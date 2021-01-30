客飯廳窗戶不宜開盡 關窗技巧有竅妙【獲74分】

5座高層A室 892平方呎 3房1套

【直擊驗樓單位】大埔天鑽已屆現樓，我們日前隨同工程監督師詹濟南（詹Sir）驗收5座高層A室，實用面積892平方呎，屬3房1套連工作間及廁。單位除了假天花取得滿分外，

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