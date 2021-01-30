天鑽發展規模大 涉1,620伙 1房月租$1.3萬起

大埔山塘路新盤天鑽入伙，17座住宅共提供逾1,600伙，屋苑規模大。天鑽目前有約128個租盤，月租最平$1.3萬起，呎租最平$28。

天鑽於去年12月開始入伙，中原地產持牌營業員周俊健指出，屋苑暫錄12

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