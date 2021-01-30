新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 置業家居 2021/01/30 分享： 【二手市況】港鐵元朗站一帶有多個屋苑，例如YOHO Town、YOHO MIDTOWN等，當中以新元朗中心樓價較低水，最平$635萬可進駐元朗站上蓋。 新元朗中心位處元朗站上蓋，樓齡約27年，由5座住宅 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 今日 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 最新專欄文章 更多 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 今日 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 天鑽發展規模大 涉1,620伙 1房月租$1.3萬起 今日 天鑽發展規模大 涉1,620伙 1房月租$1.3萬起 客飯廳窗戶不宜開盡 關窗技巧有竅妙【獲74分】 今日 客飯廳窗戶不宜開盡 關窗技巧有竅妙【獲74分】 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 2021/01/23 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 2021/01/23 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入