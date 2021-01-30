新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津

【二手市況】港鐵元朗站一帶有多個屋苑，例如YOHO Town、YOHO MIDTOWN等，當中以新元朗中心樓價較低水，最平$635萬可進駐元朗站上蓋。

新元朗中心位處元朗站上蓋，樓齡約27年，由5座住宅

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