新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售

新地積極拓展「元朗王國」版圖，元朗站快將有大型新盤供應。新地與港鐵合作的元朗站項目約2,000伙單位，當中第B期正待批預售樓花同意書，提供1,030個單位，預計年內推售。

新地在元朗站一帶有多個住宅項目

...