新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 置業家居 2021/01/30 分享： 新地積極拓展「元朗王國」版圖，元朗站快將有大型新盤供應。新地與港鐵合作的元朗站項目約2,000伙單位，當中第B期正待批預售樓花同意書，提供1,030個單位，預計年內推售。 新地在元朗站一帶有多個住宅項目 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 今日 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 最新專欄文章 更多 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 今日 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 天鑽發展規模大 涉1,620伙 1房月租$1.3萬起 今日 天鑽發展規模大 涉1,620伙 1房月租$1.3萬起 客飯廳窗戶不宜開盡 關窗技巧有竅妙【獲74分】 今日 客飯廳窗戶不宜開盡 關窗技巧有竅妙【獲74分】 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 2021/01/23 鐵路物業重返港島區 港島南岸第1期 料首季推售 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 2021/01/23 51萬呎商場「THE SOUTHSIDE」預計兩年後開幕 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入