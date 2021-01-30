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中大店配合美景 如置身畫框

置業家居 2021/01/30

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中大店的裝修別具心思，所有傢俬由兩位店主精心挑選及訂造，在這約5,000平方呎的空間注入不少木製、藤製傢俬以及植物，令人感到悠然舒適。最令兩位店主引以為傲的是店內的窗戶，「剛好中大在窗外種植了一排大樹

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欄名 : 地區‧人‧情

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