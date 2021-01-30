中大店配合美景 如置身畫框 置業家居 2021/01/30 分享： 中大店的裝修別具心思，所有傢俬由兩位店主精心挑選及訂造，在這約5,000平方呎的空間注入不少木製、藤製傢俬以及植物，令人感到悠然舒適。最令兩位店主引以為傲的是店內的窗戶，「剛好中大在窗外種植了一排大樹 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 今日 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 最新專欄文章 更多 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 今日 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店 2021/01/23 90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店 iSTORAGE 斥$1億開業 睇準荃灣細戶多 迷你倉發展空間大 2021/01/16 iSTORAGE 斥$1億開業 睇準荃灣細戶多 迷你倉發展空間大 本土設計ECOART $2萬創業 發展逾10年成跨國公司 2021/01/09 本土設計ECOART $2萬創業 發展逾10年成跨國公司 OMYMONSTER嬰兒服裝充滿香港特色 2021/01/09 OMYMONSTER嬰兒服裝充滿香港特色 Cafe 創業 香港中文大學 旺角 甜品 人物專訪 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入