夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 置業家居 2021/01/30 分享： 台式茶飲愈來愈盛行，茶味的甜品亦有市場。旺角樓上Cafe小念頭正正就以茶為主題，利用茶味蛋糕打響名堂。早前更疫市擴充，於中文大學開設分店。 開設主打茶品Cafe的原因，源於阿樂飲咖啡都會心跳加速，「我很 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 中大店配合美景 如置身畫框 今日 中大店配合美景 如置身畫框 最新專欄文章 更多 中大店配合美景 如置身畫框 今日 中大店配合美景 如置身畫框 90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店 2021/01/23 90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店 iSTORAGE 斥$1億開業 睇準荃灣細戶多 迷你倉發展空間大 2021/01/16 iSTORAGE 斥$1億開業 睇準荃灣細戶多 迷你倉發展空間大 本土設計ECOART $2萬創業 發展逾10年成跨國公司 2021/01/09 本土設計ECOART $2萬創業 發展逾10年成跨國公司 OMYMONSTER嬰兒服裝充滿香港特色 2021/01/09 OMYMONSTER嬰兒服裝充滿香港特色 Cafe 創業 香港中文大學 旺角 甜品 人物專訪 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入