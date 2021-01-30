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夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂

置業家居 2021/01/30

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台式茶飲愈來愈盛行，茶味的甜品亦有市場。旺角樓上Cafe小念頭正正就以茶為主題，利用茶味蛋糕打響名堂。早前更疫市擴充，於中文大學開設分店。

開設主打茶品Cafe的原因，源於阿樂飲咖啡都會心跳加速，「我很

...

欄名 : 地區‧人‧情

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