倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 置業家居 2021/01/30 分享： 英國一向是受港人歡迎的移居之地，當中倫敦北準現樓項目Anthology Hale Works，合共279個單位。1,007平方呎2房單位，售價僅由61萬英鎊（折合約港幣$645萬）起，呎價低至606英 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 2021/01/23 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 2021/01/16 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 2021/01/09 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 2020/12/19 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 2020/12/12 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 倫敦 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入