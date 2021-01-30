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推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒

置業家居 2021/01/30

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配備專利nanoeX及nanoe-G納米離子空氣淨化技術的Panasonic《Smaller》變頻式分體式空調機，可抑制細菌及病毒。據了解，nanoeX生產器可每秒釋放4.8萬億粒氫氧離子，壽命長之餘

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欄名 : 家居頭條

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