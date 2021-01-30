推介3：Bosch黑鑽玻璃桌面式洗碗碟機 去除99.999%大腸桿菌 置業家居 2021/01/30 分享： 榮獲德國iF Design Award 2020的Bosch黑鑽玻璃桌面式洗碗碟機（型號SKS68BB008），體積為闊55.1x深50x高45厘米，可同步清洗、消毒及烘乾6套標準餐具，大大節省家務時 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 抗疫家電 打造無菌空間 今日 抗疫家電 打造無菌空間 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 今日 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 最新專欄文章 更多 抗疫家電 打造無菌空間 今日 抗疫家電 打造無菌空間 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 今日 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 2021/01/16 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 apm金牛祈福遊樂園 2021/01/16 apm金牛祈福遊樂園 置富Malls X 罐頭豬LULU 2021/01/16 置富Malls X 罐頭豬LULU 慈善活動 消費資訊 家電 香港科學園 疫情 冠狀病毒 Bosch Panasonic 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入