抗疫家電 打造無菌空間 置業家居 2021/01/30 分享： 疫情持續，殺菌與消毒家電仍不斷推出。今期率先介紹本地科企Aurabeat研發的AG+ Pro銀離子抗病毒空氣淨化機，只需15分鐘便可消滅99.9%新冠病毒。另外，Panasonic最新《Smaller ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 今日 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 推介3：Bosch黑鑽玻璃桌面式洗碗碟機 去除99.999%大腸桿菌 今日 推介3：Bosch黑鑽玻璃桌面式洗碗碟機 去除99.999%大腸桿菌 最新專欄文章 更多 推介3：Bosch黑鑽玻璃桌面式洗碗碟機 去除99.999%大腸桿菌 今日 推介3：Bosch黑鑽玻璃桌面式洗碗碟機 去除99.999%大腸桿菌 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 今日 推介2：Panasonic《Smaller》變頻式空調機 nanoeX可抑制新冠病毒 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 2021/01/16 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 apm金牛祈福遊樂園 2021/01/16 apm金牛祈福遊樂園 置富Malls X 罐頭豬LULU 2021/01/16 置富Malls X 罐頭豬LULU 慈善活動 消費資訊 家電 香港科學園 疫情 冠狀病毒 Bosch Panasonic 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入