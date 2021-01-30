飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚

農曆新年將至，當然要一家人聚在一起吃頓團年飯。在傳統節日，不少人都愛選用參茸海味等名貴食材，為家人準備一頓豐富的團年飯。飛利浦新推出的All-in-One智能萬用鍋，配備雙重控溫技術及6款壓力烹調模式

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