網民+金融科技 強力財金組織崛起？

10多年前，散戶買賣股票，通常依賴銀行或股票經紀完成交易。網上銀行雖然有超過20年的歷史，但只能接受簡單的交易指令，用戶界面又較為複雜，令一般投資者望而卻步，而專業的股票分析工具費用高昂，也不是一般散戶能負擔。

然而，近年興起的金融科技，如股票交易網站、應用程式等，不僅開戶手續簡單、買賣速度快，而且往往以極低手續費作招徠，更提供免費和專業的股票分析工具、貨幣兌換服務、個人化資訊，甚至一般散戶可藉由分享「戰績」，搖身一變成為網紅，完勝傳統的股票買賣工具。這些新興產品容許散戶24小時頻密交易，進軍世界各地主要交易所，投資產品由股票、債券、期貨，以至各式各樣的衍生工具應有盡有，令用家欲罷不能；傳統的銀行和股票經紀若然故步自封，生意肯定受到影響。

筆者在美國上大學的時候，常常到一家名為EB Games的店舖，瀏覽最新出版的電子遊戲。EB Games與GameStop合併前，於2001年在全球已有超過2,200間實體店。今天筆者要談的主角，就是GameStop。

沽空機構狙擊GameStop 美網民挾淡

現時如GameStop般經營銷售實體遊戲軟件、遊戲主機和周邊產品的生意已經大不如前，因為很多遊戲都推出了可供下載的數位版本，網購實體遊戲軟件也十分方便。沽空機構就是看準了這一點，在新冠疫情夾擊下，沽空本身已經弱勢的GameStop股票。所謂沽空，是指這些機構在市場借貨後沽出大量股票，令股價下跌，然後再在市場以低價買貨，還回股份，以低價買回、高價賣出，賺取差價。這些沽空機構還發表一些不利GameStop的報告和言論，試圖令股價走向它們的預期，但這一次似乎找錯了對象。

GameStop基本上就是一般美國人兒時必到的地方，沽空機構Citron Research向公眾發表貶損GameStop價值的言論，基本上就是向民眾的集體回憶開戰，事件逐漸發酵，變成小股民集體挑戰華爾街大鱷的戰役。1月19日左右，有「美版高登」之稱的Reddit中一個群組WallStreetBets發起，宣揚YOLO（You Only Live Once）作為「大戰」口號，意即人生要參與第一次打倒華爾街大鱷的無悔戰役。網民採用「挾淡倉」策略，發起人海戰術，不問價地購買GameStop股票，再堅定持有，目的是試圖集體操控股票的流通量，令重倉沽空的對冲基金，在沒有足夠貨源的情況下，需以天價補回股份平倉。這樣反而更加刺激股價升勢，令一眾網民獲利之餘，也令沽空機構重創。

網民的目標，是在本周五（1月29日晚）將GameStop股價由上周四的38美元，抽升至1,000美元。此次事件令Citron Research宣布不再公開評論GameStop，另一沽空機構Melvin Captial也因沽空損手，要由同行Citadel和Point72注入27.5億美金打救，世界首富馬斯克（Elon Musk）、美國白宮和財長都相繼表示關注。

創新金融科技也便利大鱷 需監管

之後，在本港時間周四（1月28日晚），匪夷所思的事情發生了：美國散戶最常使用的買賣股票工具，如Robinhood、TD Ameritrade等，竟然限制GameStop和幾隻特定股票，只能賣不能買，但機構投資者則不受影響，這些股票交易商顯然有合謀操控股價之嫌。原來創新金融科技也有機會為華爾街大鱷帶來便利，對他們進行及時和適當的規管，將會成為一項挑戰。

有意見認為，新一代的網民結合金融科技，會令WallStreetBets這樣的群組崛起，成為華爾街以外有影響力的財金組織。筆者認為，金融科技能令一般網民掌握強力的交易和分析工具，加上全球信息流通非常快速、網紅推波助瀾，令從前不可能的事變成可能，網民的投資行為也同時因為科技而轉變。

▲ 沽空機構Citron Research發表不利GameStop的言論，事件漸變成小股民集體挑戰華爾街大鱷的戰役。（法新社資料圖片）