小規模方案 解油尖旺播毒危機

因為最近疫情關係，令油尖旺區的居住及環境惡劣問題，再次成為焦點。在過去的周末，政府在佐敦幾條街道劃出「受限區域」封區，以便進行大規模檢測，最終找出13宗確診個案。當然，大家都不想打擾市民生活和生計，這並非應對疫情的最佳方法，但當下情況危急，大家都想盡快切斷病毒傳播。

第4波疫情爆發以來，油尖旺成為疫情重災區。恰巧該區有較多少數族裔人士聚居，竟然有少數香港人不是關心該區惡劣的居住環境，反而有偏見地把焦點放在少數族裔人士身上，實在令人感到不安。社會需要注視並改變這種思維，很高興看到有個別公司毫不猶豫地支持少數族裔人士權益，拒絕為帶有偏見的客戶服務。

油麻地旺角 逾9成樓宇30年以上

熟知這地區的人士，對該區成為疫情重災區或許不太感到意外。油尖旺區人口密度為全港第二高，區內不少大廈的單位被改成劏房，據市區重建局研究指出，油麻地及旺角地區的3,000多幢樓宇，逾9成樓齡為30年以上，樓齡中位數為52年，大多在1960至1970年代香港人口激增期間興建，當時的質量並不那麼高。

從2003年的沙士到現在的新型肺炎，我們得知病毒可以隨污水和排水渠傳播，尤其是樓齡高的樓宇，因日久失修或業主違法改裝等，令問題更嚴重。若在公共屋邨出現病毒透過污水渠傳播，房委會或房協可以即時正視，並快速改善和控制情況，但油尖旺區的樓宇並非由政府管理，而是由眾多私人業主分散擁有，亦導致任何維修工作都變得複雜。

顯然地，整區的居住環境都有需要改善，即使在疫情爆發前，問題都已經很明顯。就在去年11月，油麻地的一場大火便奪去了8條寶貴生命，是近10年來其中一宗最嚴重大火。政務司司長張建宗巡視佐敦封區後會見傳媒也提到，該區的人口多、流動性大、存有很多劏房。

市區重建計劃 需以年計完成

市區重建乃其中一個改善當區生活環境的方法，明日大嶼願景等大型基建項目的目標，就是為社會提供新土地，讓油尖旺等舊區有機會重建，興建新的樓宇和基建，可以提升居民的生活環境。但就算該計劃獲批，也需要數十年時間落實，而市區重建的計劃也要以年計完成；然而疫情持續，居住環境的問題就變得更為嚴峻。

政府、非政府組織和私營機構都需要一起思考，努力尋找一些可以即時協助修復該區老化和失修的樓宇，以改善居民的生活環境。自2009年起，當局推行了樓宇更新大行動、樓宇維修等計劃，提供津貼、貸款，讓業主們得以改善和提升樓宇的基礎設施。

可是，這些計劃通常有不少複雜的要求，可獲支持的項目範圍有限，日後也許可以將某些計劃加快，以及擴展到樓齡更高的樓宇，所包含的維修項目也可以擴展至以優先進行建築物通風、污水排放檢查和升級等工程上。

要解決舊區和都市規劃問題，拆卸後再重建聽起來很容易，但油尖旺區已十分擠迫，面對住房不足，加上正值疫情期間，我們有迫切需要尋找一些針對性的小規模解決方案，以加快速度和更有效地清除該區的環境危險，改善市民尤其是基層市民的居住質素。

▲ 政府早前在佐敦幾條街道劃出「受限區域」封區，以進行大規模檢測。（資料圖片）