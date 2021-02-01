香港沒有內地所慣用的小區概念，認識小區的運作及結構，才能清楚中國是如何能把隔離政策發揮到極致。

說小區，一般有幾個意思。普遍地講，可以指某個屋苑或同類型建築的居民區。譬如說「小孩就在小區內的公園玩耍」、「我們小區的保安頗盡責」，指的就如香港的私人屋苑，有保安在出入口把守，相對自成一角的半封閉式住宅區。

但小區也可以指一整個分區管理單位，由幾條街道區域組成，未必有固定的崗亭把守，但幾條街道中的樓宇組成為一個被統一管理的社區。

這個包括了街道委員會、社區管理中心的小區管理系統，非常清晰小區內每棟大廈的住客情況，因為居留人口理論上都會被登記。這系統又會和公安系統結連，有需要的話可調查相關住客。

這個系統在疫情期間發揮了極大作用，譬如出入登記、設定臨時關卡、找人把守。較好的管理單位會協助安排快遞運送，或幫有需要的老年或病者購物送貨上門，動員能力非常強大。

但另一方面，也有管得過嚴的案例，因為很多這種地方事務管理者，往往都是上面有權給到他，他就會用盡，甚至用力過猛。譬如單單是把守小區門口不讓人口流動，他們為達成指令，就執行得特別嚴厲，去到不講理甚至暴力程度。

最近，爆出多個小區封閉，但又管理不善，令有些區內居民，因食物藥物不夠又不能入貨而捱餓的情況，就是因這種管理落實到現實中有欠彈性及解決問題能力。上頭死命令說一律不准出門，就強硬執行，但又沒法提供足夠支援。試想像，突然他們就來通知不讓出門，他們就是你和外界唯一的接觸中介人，若他們不理你，毫無準備之下，真有求救無門之感。