一個人腦筋的靈活性，未必跟其教育程度有關。有時，一班學歷高的人一齊開會，得出的結果可能最穩陣，卻未必是最好、最有效率、最有成效的方案。我很喜歡身在當中而又抽離觀察，發現學歷高的人比較容易出現「死板思維」，或許因為習慣了某種思考模式，例如直綫邏輯思維，久而久之，因為最熟悉，所以最安全，然後就失去了跳出固有框框去解決問題的能力和勇氣。一個book smart的人（很會讀書，書本教出來的聰明）不一定是street smart的人，有時兩者甚至是反方向，考試能力跟實際解決問題的能力，不一定成正比。

很喜歡這個故事，那是愛迪生其中一個助手Francis Jehl在回憶錄裏提及的：當年愛迪生的另一位助手Francis R. Upton是普林斯頓大學優材生，數學方面非常厲害，學歷比愛迪生高。一天，愛迪生拿着一個正要進行電燈實驗測試的梨形燈泡，請Upton計算一下燈泡的容積是多少立方厘米。然後Upton進行一大堆複雜程序：在紙上小心翼翼地勾勒出燈泡的輪廓曲綫，再對曲綫進行方程撮合，正當他想根據方程去計算體積時，愛迪生回來問答案。Upton表示還未計完，解釋燈泡形狀不規則，沒有現成公式，所以要自行計算公式云云。跟着，我覺得最有戲劇（甚至是喜劇）感的場景發生了——

愛迪生一瞥，然後說：「要是我，我會在燈泡中注入汞，再將汞倒入量杯量重，只要知道汞的重量及其密度，5分鐘就會得到燈泡的體積。」輕描淡寫一語道破，可以想像到，助手Upton的滿頭大汗和愛迪生的滋油淡定，構成一個頗有趣的對比。

故事教訓：一、讀書叻不等於解決問題叻；二、勿把簡單問題複雜化；三、自命讀書叻的人有時要learn to unlearn，跳出死板思維，做個貼地人。