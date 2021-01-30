杜絕太空卡騙案 須兼顧民生私隱

港府突然建議引入電話智能卡實名登記制，藉此修補漏洞，更有效地打擊電話罪案。惟公眾向來關注個人私隱，當局除加強解說，釋除市民對私隱的疑慮，更要平衡到背後所涉及的商販利益，爭取市民支持，否則政策因遭到反對而未能推行，反而損害管治威信。

源頭打擊罪案 155個地區已實行

港府昨宣布，為減低電訊網絡遭不當使用及濫用的機會，建議針對付費充值用的儲值卡（俗稱太空卡）用戶，需作實名登記，每人最多可向每個持牌電訊商登記3張儲值卡，而執法部門在某些迫切及緊急理由下，可要求持牌電訊商提供卡用戶的資料。

當局突然提出諮詢，因太空卡可讓罪犯隱藏身份，逃避警方追查。當局指，本港有750萬人，卻有2,090萬個手機用戶，當中56%使用太空卡，而電話騙案亦多涉及太空卡，單在去年首11個月有1,108宗電話騙案，被騙款項逾5.6億元，當中9成使用太空卡，增加調查難度。

當前已有155個國家和地區實施儲值卡實名制，包括新加坡、泰國、南韓、台灣、德國、法國、瑞士等，港府提出引入相關措施只是跟隨大潮流。惟要落實推行相信會遇到一定阻力。首先，港人對私隱尤其敏感，擔心政府突然推行太空卡實名制，所收集得來的相關資料會如何使用，有人更憂慮此舉是要加強監控市民。

政府指犯罪分子有9成是使用太空卡犯案，但香港資訊科技界人士指出，很多電話騙案其實是用虛擬話音應用程式，與太空卡無關，無疑會增加市民對私隱的憂慮。政府在推動立法期間，務必要加強與市民溝通，提供更多與太空卡有關的罪案數據，證明此舉是作源頭打擊罪案，以釋除市民疑慮。

須考量業界營運 盡量減少擾民

港府落實政策時更須顧及措施會否影響到民生，招來反彈。新措施一旦推行，首當其衝的是專賣無約儲值卡的零售攤販，不少攤販擔心生意大減；亦影響到背後大電訊商利益，因要自行建立用戶數據庫和做了很多行政工作，增加營運成本。

隨着企業愈來愈數碼化，限制企業只可向每家持牌電訊商登記3張儲值卡根本不夠用，因全港約有30間電訊商，一家公司最多只能登記90張儲值卡。以物流公司為例，通常會以公司名義為所有速遞員出電話卡，每名速遞員都配備一部手機和一部簽收機，即涉及兩張卡。當局應顧及不同行業的商業應用，勿一刀切，而是根據其業務性質給予彈性處理空間，以免影響企業營運，損害民生。

港府正視不法分子用太空卡犯案，但須在運作上顧及市民私隱和民生，切忌像控疫上只貪圖便利，離地想出全面禁堂食、取消年宵花市等措施，嚴重影響市民生計，遭到強烈反彈便急急撤回，朝令夕改只會進一步影響管治威信。

責任編輯：劉婉雯