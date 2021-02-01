「6優」產業扶助4支柱 推動疫後轉型

本周立春，月底則公布《財政預算案》--雖然一年之計在於春，可是今年的預算案演辭卻特別難寫：疫情陰霾下人人自危，故市民熱切期望短期支援，但去年已經每人派了1萬元，以及斥巨資抗疫保就業，再派公帑之掣肘極大。

何況內地經濟今年肯定勢如破竹，香港只要緊貼祖國，再按去年《施政報告》的計劃加入RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership），待疫情一退，經濟反彈倒是不難--從這個角度看，預算案反而應以宏觀視野，部署長遠發展，乘中美關係轉勢之際有所作為。當然，以願景撰寫預算案，可能引發政治風波：明年正值特首換屆之年，故必會有流言蜚語，猜度如此寫法，是否背後有其動機。

今日香港已沒有條件靜觀其變。遇上百年一遇的全球疫症，其他地方還能望「1年追2年」，但香港卻必須「1年追3年」：黑暴攬炒1年，肺炎肆虐又1年，若再蹉跎多1年，前面就是絕路。

香港一直自詡是國際都會，但國際城市需要全球定位，而這2年來，各國對香港的未來倒是看得很淡--除了《港區國安法》引發的政治憂慮，還有外媒以至本地輿論，即使到最近仍抱持「香港4大支柱產業仍穩佔GDP一半以上，但6項優勢產業卻只佔GDP約1成」的論調，也就是批評本港經濟結構單一又守舊。

旅遊x文創 突破「食老本」舊態

不怨勝己者，行有不得者，皆反求諸己。別人把上述框架套進香港，但問題的核心卻並非政府對「6優」（文創、醫療、教育、創科、檢測及認證、環保）產業支援不足，而是比較失當--由始至終，我們都不應以「4柱vs 6優」的方式來比較，因為真正的重點，乃探討優勢產業如何「扶助」支柱產業，也就是兩者根本不存在「對比」，而在乎「融合」，相輔相成。

事實上，前特首曾蔭權提出「6優」產業已將近12年，這些產業要是真的有甚麼優勢，早就應該呈現。因此今次預算案宜劃清界綫，宣布正式放棄「優勢產業」此說法，才不會讓輿論以過時的名詞，繼續拖政府後腿。

預算案反而必須強調的一點，是「6優」產業發展絕非不濟，更為「4柱」（旅遊、貿易及物流、專業及工商業支援服務、金融服務）帶來商機、創造就業，既是香港經濟核心動力所在，亦帶來行業創新，吸引年輕人入行。像港人熟悉的「支柱」與「優勢」產業相輔相成之「旅遊x文創」，近年便有大館、南豐紗廠（The Mills），未來還有西九，加上疫情迫使業界必須認真開拓「本地遊」，毫無疑問已活化了旅遊業，突破過去長期「食老本」的守舊狀態。

疫症危中有機 跨界串聯合作

另一個港人相對不了解，但實際上進展良好的政策，是「6優」之間互相crossover，例如「創科x教育」：除了中小學近年大力開發的STEM教育之外，還有去年12月推出的「應用學位課程先導計劃」，透過修改課程的結構和內容，結合職業元素（如：飛機或鐵路工程維修）而發展成「應用學位」，結合理論和實踐，提供大量實習機會，為新世代畢業生投身特定行業作準備。此外，疫情亦令教師們全面習慣「混合教學模式」（mixed mode teaching），間接推動了教育界整體的創科知識水平。

宏觀而言，疫情確為香港開拓了一些嶄新的結合機會--像香港本地發明、在世界上屬於相當獨特的「污水檢測輔助地區抗疫」方式，正是「醫療x檢測x環保」之串連合作：若此3個優勢產業能夠結合「工商業支援服務」這條支柱，便可成為輸出國際的香港「獨門」專業抗疫服務；又如全球在疫情期間需求殷切的「新冠病毒快速檢測」技術，其中一種獲多國承認的高端檢測法，正是由本港科學家自行研發，目前在觀塘生產，可見即使融合「檢測x創科x醫療」，香港亦有專家具備足夠實力。

打造亞洲傳媒樞紐 助產業融合

問題在於：香港縱擁有「產業融合」的實力，可是大部分人只知道其「國際金融中心」的定位，於是潛力未能發揮。若然輿論能夠全力推介以上「4柱x 6優」這個新概念予全世界，讓各國專家主動來港一同crossover，而不是單靠政府的吸引人才計劃，整體經濟便有望轉型成功。可惜香港傳媒太聚焦本地政治，對一帶一路、RCEP和大灣區的所謂專題報道，又往往因為政治立場而內容各走極端，於是市民（尤其年輕一代）對相關題目認識不深，甚至帶有偏頗想法，令香港在推動產業融合方面，長期不成氣候。

注意筆者絕非鼓吹必須全面唱好中國，香港才會經濟轉型成功。真正的關鍵，在於香港既然比內地有更大的言論和表達自由，同時英語能力平均而言較日本、韓國、台灣為高，兼且不少人又看得懂繁簡兩體中文，但為何傳媒業界回歸以來，總充斥着小報文化（tabloidism），未有善用香港傳媒人自身優勢，打造亞洲傳媒樞紐？

所謂「傳媒」，即media，正是連繫的媒介，也是促進融合的條件--傳媒產業在「產業融合」的角色亦然：一旦香港成為亞洲傳媒樞紐，受眾自然會更了解鄰近地區的局勢與經濟，而不是像過去般主力吸收旅遊和消費資訊。當視野更宏觀，便能看到更多機會，從而透過參與，發揮一帶一路、RCEP和大灣區的潛力。下次讀到一面倒批評本港經濟未能轉型，卻完全沒有提及傳媒責任的文章，不妨抽離一下想想：眼前的文章，正是因循守舊思維之彰顯。

▲ 一旦香港成為亞洲傳媒樞紐，受眾自然會更了解鄰近地區的局勢與經濟，而不是像過去般主力吸收旅遊和消費資訊。（資料圖片）