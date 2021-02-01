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韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決

行政人員版 2021/02/01

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【本報訊】新冠肺炎疫情期間，全球掀起網購潮，物流配送服務需求暴增。

據早前報道指出，2020年韓國已有16個快遞員因工作過勞致死，為保障快遞員權益，以及防止同類事件發生，韓國快遞行業工會促當局正視問題，

...

欄名 : Good Job Insight

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