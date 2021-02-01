韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 行政人員版 2021/02/01 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情期間，全球掀起網購潮，物流配送服務需求暴增。 據早前報道指出，2020年韓國已有16個快遞員因工作過勞致死，為保障快遞員權益，以及防止同類事件發生，韓國快遞行業工會促當局正視問題， ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 2021/01/29 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 2021/01/28 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 台企向8800員工 送Apple Watch SE 2021/01/27 台企向8800員工 送Apple Watch SE 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 2021/01/26 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 2021/01/25 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 南韓 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 行業 罷工 過勞 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入