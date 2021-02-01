疫苗供應混戰 港府及早應變

新冠病毒疫苗消息近日頻傳，好壞參半，但美國專家對變種病毒削弱疫苗有效性感憂慮，認為有必要加快接種步伐。惟本港在採購和接種疫苗上起步遲，又面對疫苗供應緊張，當局須有危機意識，除着緊地向藥廠追貨，還要在國產疫苗未獲審批前多拓貨源，並制定好應變對策，因應情況隨機應變。

疫苗成戰略物資 以總理親追貨

疫苗好消息是，強生和Novavax日前公布其研製疫苗的第三期臨床測試數據，有效率分別是72%和89%，為全球增添兩款可用疫苗，但壞消息是疫苗對南非變種病毒的有效率卻分別降至57%和49%。美國哥倫比亞大學研究也顯示，輝瑞和Moderna疫苗對南非變種病毒亦存在有效率減低問題。

美國傳染病專家福西也坦承，應對變種病毒是項重大挑戰，尤其當前已出現英國、南非和巴西變種病毒，至少蔓延到23個國家。洛杉磯逾三分一確診者是感染變種病毒，令南加州疫情惡化，已敲響警號，當局須一方面盡快讓更多人接種疫苗，至少可增加保護力，另方面着手研發新疫苗。

在疫情出現新變化下，為了讓更多人接種疫苗，相信各地搶購疫苗變得更熾熱。香港切勿以為已訂購2,250萬劑疫苗便可穩坐釣魚船，因美歐藥廠都出現產能問題，疫苗供應非常緊張，恰似去年初爆疫時出現口罩荒，疫苗已成戰略物資，不排除其他國家會效法歐盟般限制出口，如何確保預訂的疫苗準時付運遂成頭等大事。

港府宜汲取外國經驗，主動出擊追貨。在全球疫苗缺貨下，以色列卻取得充足貨源，關鍵除了出高價搶購外，還與總理內塔尼亞胡每天不厭其煩地致電藥廠追貨，至少跟輝瑞CEO通話21次，甚至在深宵達成採購協議。

港府在疫苗採購、落實施打的每個程序都有部門負責，但問題是否有機制結合，並有高官負責統籌？高官亦應像內塔尼亞胡般對疫苗供應上心和着緊，即使做不到每天打電話，也要隔天親自向藥廠追貨，爭取對方承諾準時供貨。

本來科興疫苗與復星/BioNTech疫苗是首批供港疫苗，但科興因欠缺第三期臨床數據，而遲遲未獲審批，至於阿斯利康疫苗最快要到下半年才供貨，如何避免疫苗在開始接種後因供應不足而要叫停。港府應表現出積極性，讓市民知道當局正在努力四出採購其他疫苗，確保疫苗貨源充足。

追緊世衞數據 評估科興疫苗

同時，港府應主動出擊，要求科興盡快提交數據。據說科興和國藥已向世衞提交數據，港府是否可向世衞爭取索閱有關數據，讓本港專家也可先睹為快，展開初步審批工作，研究是否符合本港機制可作緊急使用，因大家都相信專家，而專家是根據科學數據來把關，從而增加市民接種的信心。

港府亦須為藥廠因種種原因以致疫苗最終未能獲批，疫苗供應量出現不足的問題早作綢繆，為可能出現的情境盡早制定方案，而在處理過程中，更要靈活應變，以免影響市民對接種疫苗的信心。

責任編輯：楊雨