數碼港商場推「祈福天燈」 黃大仙中心設桃花許願樹

下星期就到農曆新年，大家打算去邊度行大運？黛安聽公關姊妹講，數碼港商場今年以傳統祈福民俗工藝嘅天燈做主題，設計咗「如意天燈滙」新春互動布置，糅合AR技術打造繁花天燈隧道，等大家好似置身喺天燈隧道內，只要對準鏡頭就可以透過應用程式，用個人大頭相自製賀年手機貼圖，仲可以加埋唔同新春賀年語和背景圖案，盞鬼又有趣，絕對係打卡熱點！

姊妹話商場仲推出咗「祈福天燈」新春利市封，寓意香港智慧城市發展喺新一年更上一層樓，並祝願大家風調雨順，願望成真，仲特設二維碼，可下載牛年祝賀系列貼圖，真係好有心思。即日起只需喺商場用電子貨幣單次消費滿$200，就可以換領1套利市封喇。

另外，黃大仙中心今年會舉辦「花願福臨」活動，變成新潮好玩嘅數碼祝福園林，即日起可以去商場北館中庭4.6米高嘅桃花許願樹，免費製作電子許願卡，再上傳到樹上嘅大熒幕，一齊祈求願望成真、福氣到臨。姊妹話，只要喺場內以電子貨幣消費滿$388，就可以喺桃花許願樹下，下載麥玲玲12生肖運程，同時可以參加新春開運大抽獎，有機會贏走六福珠寶金牛擺設及金銀紙、人氣PlayStation 5遊戲機等。

本文轉載自《晴報》

▲ 數碼港商場

▲ 以AR技術打造的繁花天燈隧道是打卡熱點。

▲ 黃大仙中心