奧巴馬特朗普對華戰略 拜登怎平衡？

「中國人不急於接掌世界秩序。」「我確信中國仍需數十年才可挑戰美國地位，而且果真發生的話，很可能是美國犯下戰略錯誤所致。」這是美國前總統奧巴馬在回憶錄《應許之地》（A Promised Land）一書，記述他2009年感受的話。

今天的美國顯然不再這樣看，改為認定中國是比蘇聯堅挺得多的對手，兩黨確信必須採取行動阻止中國爬頭，只是就方式未有定論。新總統拜登提出耐性看待中美關係，因他首先需搞定一籮筐內政問題，而這難攤子某程度正是他不止一位前任所犯戰略錯誤造成。這些戰略錯誤現在也恐怕威脅着，拜登領導中美關係走向想像力的發揮空間。

時間：2009年。奧巴馬上任美國總統，世界深陷金融危機。中國前一年GDP：31.9萬億人民幣（4.6萬億美元），佔世界6%和美國31%，按購買力平價佔美國68%。

奧巴馬被指「學究」 不夠接地氣

相比今天，中美關係當年算是非常穩定。奧巴馬剛上任，中美在小布殊任內建立的戰略對話、戰略經濟對話機制即二合為一，升級成年度中美戰略與經濟對話。中美政治基因雖然少不了對抗，但相信暫時可先合作將共同利益最大化。奧巴馬當時只是好奇，中國再度崛起對國際秩序和美國全球地位有何影響，認為這是後代才需解決的問題。

奧巴馬在回憶錄中寫道，中國改革開放以來以工業化為首務，縱嚴控國內政治，但未輸出意識形態，做生意來者不拒；即使遇上美國對台軍售等敏感問題，中方也「盡可能把爭端當例行公事」，絕不會讓事態太嚴重，「以免砠礙滿載中國製造運動鞋、電子產品和汽車零件的貨櫃，進入美國港口和你家附近的沃爾瑪」。

對於中美深層矛盾，奧巴馬隻眼開隻眼閉，覺得換個角度也無可厚非。他稱，中國這種戰略節省了資源，也助中國和平崛起間「迴避、放寬或違反所有談妥的國際協定」。但中國「並非特例，從美國到日本，幾乎每個發達國都曾於不同發展階段以重商主義促進經濟」。他更評價，中國「所獲成果讓人無法反駁。距離數百萬人死於大饑荒僅僅一代，中國就已轉變為（當年的）世界第三經濟體」。

奧巴馬雖然也稱，中國外貿體系往往犧牲美國利益，自己承諾要為美國勞工爭取更優惠的協定，但「全球經濟岌岌可危，我不得不思考談判的時機與方式」。他的對華策略，因此是與中國較量同時保持克制低調。用他的話來說，是「太強硬」與「不夠硬」之間平衡。

可以說，奧巴馬這位律師出身總統，演講與寫作功力都一流，更有學者般的深思熟慮，但對於需要有破立與大作為的國家領導人而言，這些優點可以反過來顯得「學究」，不夠接地氣。對美國民眾而言，他與中國的枱底較量未免太難察覺。今日看來，奧巴馬任內未有足夠應對美國社會深刻變化，為日後民粹主義報復式爆發、美國折騰自己而中國繼續崛起埋下伏綫。

時間：2017年。特朗普上任美國總統，世界對他勝選大跌眼鏡。中國前一年GDP：74.6萬億人民幣（11.2萬億美元），佔世界13%和美國60%，按購買力平價追上美國。

特「美國優先」 中美失對話機制

美國百姓面對全球化的難處與不安，在紀錄片《美國工廠》（American Factory）中得到很好詮釋。美國不少中小城鎮經濟，多年來都依靠市內一所養起數千人的大工廠支撑。但全球化大潮下，資本都選擇到中國或其他發展中國家選擇更廉價，而且更高效的勞動力。美國基層失去固定飯碗，社會經濟地位於是開始下降。金融海嘯更加速了這個向下螺旋。

俄亥俄州代頓（Dayton）就是這樣一座小城。當地通用汽車廠2008年倒閉，2,000戶失去生計。即使中國玻璃製造商福耀2016年到代頓設廠，工人卻赫然發現，發展中國家民眾的刻苦耐勞已成世界製造業新標準，自己並無法適應，只能感歎「我們再也沒法賺到相同的錢，那些日子已經過去」。

特朗普就是在這大背景下當選美國總統的。他上任後於是高舉「美國優先」民粹主義大旗，先退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），然後推翻《北美自由貿易協定》（NAFTA）重新談判，繼而將矛頭指向最大貿易夥伴中國，最後將中美貿易戰擴大成政經軍教科文全面對抗，令對華強硬成為美國新的「政治正確」，中美幾乎所有對話機制均告失效。

可以說，特朗普是奧巴馬十足的相反。奧巴馬說得好聽是深思入微，說得不好聽是優柔寡斷；特朗普說得好聽是不拘小節、敢作敢為，說得不好聽就是亂來。特朗普作為民粹煽動家，改寫了美國政治生態。

特朗普的亂來受到美國民意支持，但美國也為此而付出了沉重代價。特朗普4年任期結束後，中國抵住美國極限施壓，仍然成為全球唯一增長主要經濟體，美國國際地位反而在疫情失控、泛政治化與自我孤立下下滑。

時間：2021年。拜登上任美國總統，世界鬆一口氣，同時為他面對的局面捏一把汗。中國前一年GDP：101.6萬億人民幣（15.7萬億美元），佔世界19%和美國75%，按購買力平價相當美國110%。

內部矛盾重重 對華關係靠耐性

以往績看，拜登對中國立場是相對溫和的，惟總統也必須接地氣。拜登上任當日提起自己曾以「可能性」（possibilities）一詞向中國領導人形容美國，也許可理解成一個錢幣的兩面，示意他任內可以與中國緩和，也可以跟中國決裂。

拜登討厭特朗普，但他最重要的歷史任務--如何應對中國--卻受特朗普影子牢牢籠罩。美國當初與中國接觸「不是為了地緣與商業利益，而是出於好心希望協助中國改變」論述佔據美國政治主流，加上疫情加速中美力量此消彼長，拜登肯定無法像奧巴馬一樣對華和稀泥。拜登一眾閣員為了爭取參議院通過任命，也不得不大表對華強硬，聽起來與特朗普政府官員幾無分別。如今美國受到疫情橫行、政治撕裂、經濟衰退、種族矛盾重重圍困，拜登則期望「耐性」處理中美關係，先擺平國內問題再算。

習倡多邊主義 默克爾迅速應和

然而，中國崛起的步伐與其他國家心態的調整，都顯然不會遷就拜登與美國。國家主席習近平在達沃斯論壇提倡多邊主義、反對新冷戰話音剛落，隨即得到德國總理默克爾應和。美國地位現在受到中國挑戰，正是奧巴馬所講犯下戰略錯誤造成，而拜登前任的戰略錯誤既限制着他的發揮空間，也在迅速關上他的反應時間窗口。

尼克遜曾說，偉大的領袖既需具想像力，也需有能力去完成該做的事。面對中國崛起，奧巴馬有手腕但欠戰略，特朗普有戰略卻沒有手腕，拜登在今日窘境下，如何才能為美國爭取最大利益？駐美大使崔天凱寄語美國：大國要有大國的樣子、智慧、自信、樂觀和勤奮。這些其實只是基本要求，但對今天美國來說實在是艱鉅任務。

▲ 如今美國受到疫情橫行、政治撕裂、經濟衰退、種族矛盾重重圍困，總統拜登則期望「耐性」處理中美關係，先擺平國內問題再算。（路透社資料圖片）