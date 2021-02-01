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生命科技行業看俏 畢業生3招突圍助就業

評論版 2021/02/01

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受新冠肺炎疫情的衝擊，各地的經濟和投資或會放緩，但對生命科技行業的影響是有限的。從去年初的病毒基因序列，到快速檢測設備，然後是疫苗，都以前所未有的速度開發出來，生命科技對經濟、就業，甚至整個社會起到的作用，在疫情下變得更明顯了。

生物科技 可製成全球6成物質

根據麥肯錫（McKinsey）2020年的研究報告《The Bio Revolution》,全球6成的物質可透過生物科技製成，可見行業發展前景光明。然而，不管機會在哪裏，就業競爭總是激烈的，畢業生想突圍而出，首先應該邁出自己的舒適區，保持開放的心態，除了做研究，想想是否也可把研發成果商品化，或者將行業專長應用在跟金融，諮詢和製造業相關的領域。

第二點，是多留意市場的機會在甚麼地方。當你研發一種西藥，香港有多少家醫院可做臨床實驗？這些資源可能不全部存在於香港。香港生命科技青年會每年舉辦實習計劃，安排學生到大陸的頂尖醫療、製藥、風險投資及生命科技公司實習，就是希望助他們拓闊眼界，了解更多專業的出路。

多方涉獵 研發成果商品化

該會的師友計劃，也有助學生了解業界發展，認清目標。筆者雖是金融出身，但作為此計劃的導師，常分享多年的職場經驗，提供學術以外的建議，鼓勵同學從單一專業，做到多方涉獵。可有發現身邊有能力的競爭者，很多都是跨專業領域的人才？

最後一點，是從細節定位，做到與眾不同。當你閱讀某篇論文，發現有共鳴的地方，可有試過主動找出作者，交流一下自己的想法？有時需要下點「死功夫」，主動跟相關領域的人交流，打造高質量人脈圈，長期下來總會帶來一些新機遇。

受新冠肺炎疫情的衝擊，各地的經濟和投資或會放緩，但對生命科技行業的影響是有限的。（資料圖片）

撰文 : 高猛 香港生命科技青年會諮詢委員會成員

欄名 : 評論

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