電話卡實名制 打擊犯罪追落後

港府就手機SIM卡實名制諮詢公眾，旨在打擊由智能卡衍生的罪行。此類措施在絕大部分國家與地區早已實施，本港不應與全球脫節，惟諮詢期宜再延長。

港府多項建議 商界憂礙生意

港府就SIM卡實名制提出多項建議，包括用身份證或旅遊證件向每間電訊商登記最多3張儲值卡、16歲以下人士需得到家長或監護人確認才可登記、執法部門只可在有需要時獲取登記人資料，但不包括通訊記錄等。申請SIM卡人士的個人資料將交由電訊商保管，電訊商亦有責核實資料準確性。

有關政策在公布之初引起不少商家擔憂影響生意，包括以售賣不記名電話儲值卡（「太空卡」）出名的深水埗電話卡檔主。

通訊事務局總監梁仲賢強調，新措施不會影響一般商戶及排檔，賣家毋須現場即場登記個人資料，重點在於用戶啟動電話卡時的流程，因為用戶只需上網向電訊商實名登記，才能正式使用。

保安局局長李家超上月回應立法會議員提問時表示，警方在去年1至11月期間，共錄得1,108宗電話騙案，較前年同期的533宗上升約一倍，涉及款項逾5.6億元，較前年同期升約4倍，當中主要屬於境外來電，也有個案牽涉本地預先支付的流動電話儲值卡。保安局副局長區志光亦表示，匿名儲值卡常被用於策劃和進行人蛇偷運、販運毒品科技罪案等嚴重和有組織罪行。

電騙跨境罪行 常用「太空卡」

全球約155個司法管轄區（即約四分三國家與地區）已有實施電話卡實名制，本港在此方面已屬落後，若能與更多國家合作打擊電話犯罪，或對追截跨境犯罪更有利。本港近鄰的澳門在前年實施實名登記制度，用戶需提供姓名、出生日期及身份證號碼與副本，以登記月費服務及儲值卡。

新加坡在2005年起推出實名登記制，在前年再推遙距登記服務計劃等，智能卡登記者年齡不得低於15歲，每名用戶最多只可擁有3張儲值卡。澳洲亦在2000年引入此類規定，用戶在購買儲值卡時需告知電訊商個人資料（包括已持有的電話卡數量），每人不可登記多於5張儲值卡。

非萬無一失 宜延長諮詢期

規管SIM卡雖可堵截一部分電騙發生，但並非萬無一失，資訊科技商會榮譽會長方保僑接受傳媒採訪時表示，現時不少電話騙案皆使用虛擬電話系統及應用程式，且諮詢期僅一個月，若不計農曆新年假期則只有約3星期。亦有餐飲業人士質疑3張卡的規定不能滿足業界人士的需求，因他們隨時用上8至10張。

本港要打擊科技及跨境犯罪不宜孤身作戰，與全球接軌是第一步，亦或應提供更多時間，方便市民討論詳細措施。

▲ 港府擬對手機SIM卡實施實名制，旨在打擊由智能卡衍生的罪行。（資料圖片）