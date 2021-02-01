汽車半導體需求大 恐礙手機芯片供應 行政人員版 2021/02/01 分享： 近期全球面臨汽車芯片短缺問題，不少芯片製造商為應付市場需求，紛紛加大汽車芯片產能。最近，三星（Samsung）公開表示，由於汽車半導體需求大，未來將影響智能手機芯片製造進度，或出現延期交貨問題。 據外媒 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 傳任天堂新一代主機 命名Super Switch 2021/01/29 傳任天堂新一代主機 命名Super Switch Google Maps 供美疫苗接種資訊 2021/01/28 Google Maps 供美疫苗接種資訊 Sony旗艦相機A1 最多30分鐘8K攝錄 2021/01/28 Sony旗艦相機A1 最多30分鐘8K攝錄 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 2021/01/27 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 2021/01/27 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 商業 科技行業 創新科技及應用 科技產品 晶片 智能手機 汽車 Samsung 台積電 記憶體 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入