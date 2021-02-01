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汽車半導體需求大 恐礙手機芯片供應

行政人員版 2021/02/01

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近期全球面臨汽車芯片短缺問題，不少芯片製造商為應付市場需求，紛紛加大汽車芯片產能。最近，三星（Samsung）公開表示，由於汽車半導體需求大，未來將影響智能手機芯片製造進度，或出現延期交貨問題。

據外媒

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欄名 : 科技新知

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