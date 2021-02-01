2020年得獎公司分享

上屆大獎得主分享

AECOM Asia Co. Ltd

着重安全品質 建優良管理體系

▲ 以屯門至赤鱲角連接路項目為例，AECOM採取大量創新的設計方案及施工方法，更創下多項工程之最。

作為全球知名的建築工程顧問公司，AECOM通過全方位的品質管理體系，確保每個項目均安全卓越交付，實現「安全，品質為先」的企業文化，力求在持續推動創新與完善風險管理之間取得平衡，達致優質管理的目標。

優良管理對公司營運成敗至關重要，AECOM分享成功經驗時指出，當中首要是制定明確的策略和目標，向員工傳遞清晰的企業文化和核心價值，以及提供方向性指引；而推行全面的人才培訓計劃，配合建立完善的工作流程和績效評估系統，也是保持管理質素的重要一環。

通過參與優質管理獎，AECOM認為可讓團隊參照業內優秀的管理運作模式，重新系統化地檢視公司的領導能力、策略、客戶溝通、員工培訓、日常營運等流程，激勵團隊精益求精，不斷改善營運成效。提到參賽心得，AECOM寄語同業，除了從「小」處入手，注重細節，善用案例和最佳實踐的分享，全方位深度展示7項指標外，也要從「大」處出發，具備高度社會責任感，不僅關注優質管理為企業帶來的實際成效，更能體現對社會和大眾的積極貢獻與影響。

2020年「優質管理獎」卓越獎

香港數碼港管理有限公司

總結管理經驗 應對新挑戰

▲ 數碼港以「誠信」、「開放」及「有為」，奠下優質管理的基石。

數碼港作為推動數碼科技的先行者，累積15年經驗，在過去兩三年更將園區創科社群擴大到1,500多家初創企業及科技公司，從而建立一個更具規模及充滿活力多元化的創新科技生態圈，促進科技產業發展，同時推動新舊經濟融合。

數碼港表示，「誠信」（Integrity）、「開放」（Openness）及「有為」（Make a difference）一向是管理團隊的核心價值，也是企業優質管理的基石。透過角逐優質管理獎，為團隊帶來了一個很好的機會，藉以回顧過去工作及發展路上各個里程碑，總結經驗，在疫情和經濟的新挑戰中，思索如何轉危為機，使創科成為香港的一股經濟新動力，提升年輕一代創業精神，推動本港創科發展更上一層樓。

踏入數碼科技新世代，數碼港同時認為，企業如何透過靈活策略提升員工投入度、跨功能協作和團隊精神，以應付持續革新的行業生態，也是優質管理的重要元素，對各行業同樣重要。

2020年「優質管理獎」優異獎

保誠保險有限公司

持續革新管理 推動產品發展

▲ 容佳明表示，保誠着重實踐優質管理，走在保險科技創新應用前列。

保誠在港札根超過50年，致力為港人提供專業及優質的保險服務，透過與時並進及勇於創新的精神，精益求精。保誠行政總裁容佳明表示，在優質管理獎的平台，除可與本港各行業的企業精英交流，提升公司固有管理水平外，更能透過專業評審團的考核、意見和反饋，了解需要改善的地方，不斷尋求進步的空間，實踐公司的願景、理念及價值。

「保誠專注在推動以客為先的企業文化、培訓優秀人才及創新科技三方面，實踐優質管理。」容佳明指出，保誠在管理方面亦不斷革新，如透過舉行靈活創新的工作坊，促使領導層及各部門團隊合作推動產品發展，並推出「醫通保」醫院理賠數碼平台及Chatbot理賠平台兩項電子化方案，簡化客戶及醫院營運者的理賠程序。

展望未來，他強調，保誠未來將繼續「用行動」致力滿足客戶不斷變化的需求，協助他們在人生路上邁步向前。

（資料由客戶提供）