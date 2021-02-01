2020年中型企業特別獎

2020年「優質管理獎」中型企業特別獎

ABC Pathways Group

良好管理 助員工各展所長

▲ 黃林趣玲指出，參賽助團隊更着重精益求精。

ABC Pathways Group於18年前已在港推動「無壓力、無考試、無催逼」的Happy Learning教學模式，雖遇到不少挫敗，惟團隊依然堅持「難關難過關關過」及「齊心就事成」的信念，不斷提升管理質素，助每位同事在合適的崗位上發揮所長，成功克服各項挑戰。

對角逐「優質管理獎」，ABC Pathways集團創辦人黃林趣玲指出，最大目標是讓團隊證明本身具有一定實力，所有付出均得到家長及持份者的認同，同時為社會作出正面貢獻。「評選過程中，我們更深切地了解到精益求精的重要，中小企在社會也應發揮影響力， 團隊要更用心推廣每個項目，向社會傳達更多正面教育信息及文化。」

2020年「優質管理獎」中型企業特別獎

e-banner Limited

保持與員工溝通 屬管理良方

▲ e-banner Limited認為專業評審提供的意見相當實用。

成立於2014的e-banner Limited，專注專業數碼噴畫及展覽安裝工程服務，除投資逾千萬港元引入最新型號的噴畫機及切割機器，全面提升服務質素和效率外，也致力推動管理層與員工保持緊密溝通，共同進退，使公司能一直穩步向前發展。

為了全面檢討管理現況，e-banner Limited於去年參與優質管理獎，從中獲得各界專業評審就公司表現及未來計劃提供意見，而獲獎不但是一個里程碑，也是團隊繼續為客戶提供優質產品的一大動力。作為中小企，該公司深信，除多接納客戶的意見外，管理層亦應與前同事加強溝通，另在執行大方向計劃時，亦要改善小問題，以便計劃執行更順利。

2020年「優質管理獎」中型企業特別獎

香港區域供冷有限公司

系統化標準管理 帶來卓越成就

▲ 香港區域供冷實施嚴格監控管理，保障員工和各持份者的安全。

香港區域供冷有限公司（簡稱「香港區域供冷」）成立於2009年，從事專業能源管理和顧問服務，故尤為?重通過可靠的營運和技術支援，達致卓越服務和安全至上，自2014年至今，錄得「零事故」的佳績。

中小企資源及人手有限，更要靈活應變，香港區域供冷有限公司董事總經理莊偉泉指出，該公司建立了標準化的操作和應急程序，配合資產/風險管理計劃以及檢查清單和指引等，確保嚴格遵守ISO的要求及PDCA「規劃、執行、查核與行動」的管理方法，即時發現並糾正錯誤，以提供穩定、可靠而高能源效益的運行，做到「讓卓越成為習慣」。

（資料由客戶提供）