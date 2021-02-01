2019

ASM Pacific Technology Ltd

ASM Pacific Technology Limited早在2016年即啟動了集團「卓越企業計劃」，以推動流程的改善及標準化。集團的香港團隊參與了2019年「優質管理獎」，並獲得榮譽大獎，證明實踐優質管理帶來的成效，並對公司全體員工帶來很大的鼓舞。有意參賽的企業，應先評估現時其管理水平與「優質管理獎」要求的距離，然後制定改進的目標及所需的時間與資源，並由高層管理領頭，鼓勵全體員工同心協力投入參與，共同努力改進，才可收到期待的成果。

金門建築有限公司

金門建築有限公司榮獲2019年「優質管理獎」大獎。總裁何安誠表示獲獎對公司及全體員工是極大的鼓勵 ，將推動公司繼續向前，透過不斷優化管理以實現行業現代化、數碼化及自動化，致力成為首選智能承建商。公司一直秉持以人為本的文化，致力培育人才，讓員工發揮最大潛能，獎項亦肯定了公司在人才發展和培訓方面的努力。因應社會的持續發展，客戶要求的不斷上升，何安誠希望各行業都能朝向優質管理的目標邁進，一起努力建設美好的香港。

2018

康業服務有限公司

康業服務有限公司（「康業」）非常榮幸獲得2018年「優質管理獎」最高殊榮大獎。康業在50多年來一直秉持「以心待客，以廈為家」的理念，致力提供最完善及先進管理物業。康業副主席及行政總裁鄺正煒表示，獲獎有賴全體同事不斷努力和付出，足證康業成功建立創意文化，員工有渠道表達創意，公司樂於聆聽員工的意見，並透過自行研發的產品及引進物聯網技術，提升業戶生活體驗、提高員工工作效率及營運質量，致力締造美好家園。展望未來，康業將繼續推動智能化管理，在創新之路上邁步向前。

2017

香港電燈有限公司

香港電燈有限公司（「港燈」）於2017年榮獲香港管理專業協會「優質管理獎」最高榮譽大獎，以表揚港燈一直致力推動和落實優質管理。港燈的管理團隊為公司訂立清晰的企業抱負，並做到上行下效；在制定未來策略及日常營運中靈活多變，為客戶推出度身訂造的服務。港燈承諾將繼續致力提供穩定、安全及可靠的電力服務，全方位締造綠色香港，構建智慧城市。

（資料由客戶提供）