寒冷天氣下，羽絨銷量大增，有幾個高檔品牌羽絨褸，售價近五位數字，穿過的人會知，不見得特別暖，着了亦不曉飛，只是這些牌子得到明星或名模追捧而已。但若我們知道市面上有些羽絨褸的生產過程，或許會不忍再穿。

首先，一件羽絨褸需要七隻鵝的羽毛量。跟着很自然的第二個問題：那些羽毛如何收集？原來很多羽絨供應商是用活拔鵝毛的方法，大家只要google「活拔鵝毛」，就能看到很多慘不忍睹的畫面：工人一腳踩着已橫瞓在地上的鵝頸和翅膀，然後從頸一路拔到胸腹，是監生把毛扯出。只見鵝隻痛苦哀號，一大片皮膚通紅流血，然後待到好不容易地痊癒後，再來拔過，平均一隻鵝在死之前，被全身拔毛達2至3次，可以想像到，牠們一生都在受極大痛苦煎熬，直至創傷太大而死去。看過那些活拔鵝毛的畫面，是人類作的孽，若明知是如此殘忍的生產過程而仍然購買，那就是參與共孽了。

現時雖有「人道羽絨標準」（RDS）的制定（不活拔鳥隻家禽的羽毛和絨毛之認證），但我還是有保留，因：一、PETA Asia（亞洲善待動物組織）調查過，那些宣稱符合RDS標準的品牌，根本無法確保羽絨真的是來自符合RDS標準的工場，PETA更踢爆有業界承認，仍有秘密活拔毛情況。換句話說，「人道羽絨標準」仍未完善。二、RDS官網有列出哪些聲稱自己符合「人道羽絨標準」的品牌，但我發現當中有幾個品牌，就是以前被公眾狠批採用殘酷活拔鵝毛方式生產的，現在加上RDS認證做擋箭牌，不知是真的洗心革面，或是公關漂白，那就無從稽考了。

其實，現在已有很多品牌用高科技研發、animal free（完全不用動物做物料）生產出品質、款式和保暖功能都非常好、兼同樣輕身的禦寒衣物和時裝，當中我最愛的品牌有Wuxly Movement、Noize、Matt & Nat等（可在外國網站訂購），所以根本毋須用動物做物料。以前在不知情下購入的羽絨產品，惟有好好保存和善用；以後就要學懂更善良、更人性地選擇，向品牌的屠刀說不，立地即成佛。