去年意外爆紅的內地真人騷《乘風破浪的姐姐》，上周開播第二季，最矚目話題參加者是張栢芝。也算是一度的娛樂新聞女皇，事前當然有各種懸點看頭，包括她跟另一位元老級姐姐那英的互動會怎樣（眾所周知，那英是王菲的閨密，最早也有噱頭是邀王菲和張栢芝共同參加）。

此綜藝節目採才藝表演的淘汰制，要唱歌跳舞演戲，淘減一輪後則再組隊互撕，其實當中是有一種觀眾圍觀（過氣）女星們互毆的虐待感。而更令戲劇性加強的，是那種虎落平陽，過氣女星有沒可能東山再起的看頭。是殘酷，但若成功，則有機會重新走紅（像上年的鍾麗緹和鄭希怡）。而無論如何，從回報而言，能邀得這些高名氣姐姐出山參賽，都該有筆可觀的出場費。

那節目出街後，張栢芝算成功come back嗎？先看下年輕觀眾的反應，得要知道，今天的年輕人確是沒有張栢芝作為當紅女星的印象，所以網上先來的是一片有關張栢芝當年有幾紅的「普及教育」。在內地最知名當是和周星馳合作的出道作品《喜劇之王》，而唱《星語心願》也曾一度大紅，都是近二十年前的事了，許多2000後未出世。在一些自作聰明介紹張栢芝的視頻中，還有些稱她為80年代走紅香港的女星（她要到1998年才出道）。

想指出的是，近年確實有不少港星在中國內地尋找事業第二春，但要迎合新的玩法，可說各有難處。現在不講求作品，只追求流量，明星都得在社交媒體拍短視頻、賣萌、直播，聚粉絲，是在社交生活上都要交足戲。有時顯得勉強，有時替佢辛苦，但這就是娛樂世界殘酷的轉型。也就不覺奇怪，認真的觀眾更寧願躲回到自己最喜愛的那舊日的明星世界。