精神損害當工傷 員工健康怎保障

本港一項研究推算，過百萬名打工仔存在不同程度的精神困擾，認為精神損害應歸類為職業病。員工精神健康轉差可帶來嚴重經濟損失，企業疫下更宜重視遙距工作帶來的倦怠（burnout）。

香港民意研究計劃與香港研究所及基督教工業委員會一項研究發現，約35%受訪者因工作而感到精神困擾，推算約174萬名員工存在不同程度的精神困擾。工作量大、需要在短時間內完成工作、工作不能出錯是他們感到精神困擾的主因，亦有24%表示下班後仍因工作感到困擾，經濟不景更令22%擔憂被解僱或要結業。

基督教工業委員會總幹事湯泳詩建議，當局應修訂法例將精神損害納入《僱員補償條例》中的職業病類別，並參考「肺塵埃沉着病補償基金」處理賠償，令人們毋須為追討賠償而打官司。

因工作精神受損 新澤西可索償

美國不同州份皆有此類做法，例如新澤西州的打工仔若因工作導致其出現精神健康受損或精神病，影響他們工作能力，則可獲賠償。不過，員工需要證明自己的精神問題與工作有關，除個別特殊例子，如遭受騷擾或暴力對待導致出現創傷後遺症（PTSD）、或護士長時間在急症室工作導致焦慮，一般員工需證明：

1）工作環境客觀上屬於高壓環境；

2）有證據顯示自己覺得工作環境壓力過大；

3）該工作環境的壓力程度有異於同行；

4）有醫學報告證明自己出現精神健康問題；

5）法庭需考慮個案的可信度，包括員工是否本身有精神健康問題、或將與工作無關的問題帶到工作。

因舉證難度較高，員工較難就壓力與焦慮等問題向僱主索償。

盡管如此，員工精神健康下滑對僱主而言也並無好處。醫學期刊《刺針》（The Lancet）指，全球各地的精神失常正在上升，估計2030年底前因員工精神健康問題與生產力下降，令全球經濟蒙受16萬億美元損失，每年更因此損失120億個工作天。

美企提供心理輔導 助員工紓壓

新冠疫情下，員工精神健康問題更堪憂，美國不少公司已為員工改善福利，例如羅兵咸永道（PwC）為員工提供心理輔導課程、及提供多達6次免費療程，星巴克亦與心理治療公司Lyra Health合作，為每周工作滿20小時或以上的員工提供心理輔導課程。

僱主亦有方法幫助居家工作員工維持精神健康（見表），例如設立網上社交圈子鼓勵員工互相分享與工作無關的內容、促進員工之間善用視頻對話、及自設工時與休息時段以避免員工出現倦怠。員工精神健康更佳，工作更上手，或更有助捱過疫下難關。

▲ 研究推算本港約174萬名員工存在不同程度的精神困擾，有團體建議將精神損害納入職業病類別。（資料圖片）