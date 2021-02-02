開放康樂消費產業 保就業振經濟

疫情下的2020年剛過，農曆牛年將至，財政司司長陳茂波在上月17日的網誌中，一再強調社會對「財政預算案」的討論，不應只着重於「派錢」，而是要「及早部署投資未來」，並表示非常關心年輕人的情況。而令香港年輕人近年「谷住道氣」的核心矛盾，說穿了其實就是缺乏生存空間--不論是地理上的土地問題，還是消費娛樂上的選擇多樣性。

在預料有3,000億財赤、頭3季GDP下跌7.2%的年份，既不能輕言加稅，又要「投資未來」，今日香港當務之急，是要盡快想出易知易行，3至5年內可成事的中期開源方案。

加快造住宅「地花」是其一，政府如何能「借力打力」，以開放本地消費產業推動就業、加快經濟復甦，同時紓解社會怨氣，「動用社會資源去解決社會問題」，將是今年財政預算案需多着墨的重點。

日前，商務及經濟發展局局長邱騰華率先建議海洋公園進行結構性改革，開放山下園區，營業策略改為刺激本地人每年多次反復光顧，來為樂園帶來新動力。

躍動港島南 零成本改革康樂用地

相比起加快造地建屋，早前施政報告「躍動港島南」提出，擴充香港仔康樂船隻泊位，以及開放石礦場和黃竹坑工業地發展不同的體育、文化產業，也是在公共行政上易知易行，不需「派錢」大興土木，只需政府自行加快內部審批，就能快速製造的「內循環」，長遠更能減少港府收入對外圍經濟環境的倚賴性。

更甚者，根據香港國際旅遊展（ITE Hong Kong）資料顯示，香港人疫情前年度外遊總支出超過2,000億港元，人均支出更接近英國和德國人3倍。今日正值疫情「封關」，雖然「塘水滾塘魚」的「入口替代工業化」政策未必夠創業興家，但其實只要政府進一步擴大開放康樂用地，就能不用耗費公帑，馬上製造數以千計本地青年人的就業機會，化「入口」為香港「本土」的GDP，加快復甦。

開放本地消費項目 穩定社會庫房

香港中期的「紓困」方向，必然是增加港人境內康樂消費去支撑本地經濟，例如海洋公園旁的香港仔運動場其實亦無需任何改建，已可開放中間的草地時租打馬球，園內的動物園和獸醫設施亦可輕易改動來寄養馬匹。

運動場可以在對政府零成本下，將場地的租金收入，由現時每小時140元，倍翻上每時段千多元，本地球員亦不需再每月飛往外地訓練和比賽，長遠更有助提升香港馬業在國際上的領導地位。

至於在社會上無甚爭議，而政府又正着手立例規管的新興消費項目，例如無人機、電動滑板車等，在考慮修例時，改革方向亦應從寬，避免逆市開徵新稅，以免進一步增加消費者怨氣，刺激消費轉向地下市場。反而，對新項目抱「改革開放」的積極態度，則可在不用政府增撥資源的前提下，紓緩社會矛盾、與民休息，又能在中期重振經濟和增加庫房收入，一石三鳥。

▲ 擴充香港仔康樂船隻泊位，以及開放石礦場和黃竹坑工業地發展不同的體育、文化產業，是公共行政上易知易行，只需政府自行加快內部審批，就能快速製造的「內循環」。（資料圖片）