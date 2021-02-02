抗疫路中後期 港應更精準防疫

新冠肺炎的第4波疫情已熬了3個多月，疫情仍是反反覆覆，經過一輪突擊封區強制檢測，雖然強檢區域內的個案及感染率並沒有顯著增加，但比其他地區的感染率仍然較高，證明如果配合得宜，以及盡早進行，封區強制檢測實有其效用。

突擊封區的作用，在於能在指定時間內限制居民出入，並防止封區前區內人士四散播毒的風險，是較為有效、擾民程度減至最低的做法。政府過往常採取較為循序漸進的方法抗疫，當局總結是次封區強檢行動成效後，相信會陸續有來，務求減低由居住環境引發的傳播風險。

封區僅1次檢測 恐漏假陰性個案

最近一兩次封區行動時間相對較短，一兩天內完成強檢後立即解封，但是由於病毒檢測並不是百分百準確，於感染初期，病毒檢測往往「不似預期」，若是以短暫封區加上一次性強檢，絕對有機會錯過一些假陰性個案，令傳播鏈「火頭」繼續蔓延。

再者，每次封區行動仍有為數不少的居民能成功逃避強制檢測，執法不力亦令「火頭」繼續在社區悄悄蔓延，故對不遵守強制令的住客，應加強罰則以收阻嚇作用，在強制區內亦應有住客「報料」熱綫，舉報不誠實的「逃兵」。如情況許可下，封區時間可以稍為延長，或進行多於一次的檢測，令假陰性個案能減至最少。

民政事務局及食衞局亦應統籌食環署及衞生署的同事，加強消毒清潔，以及盡快找出有污水渠或排氣口透過天井等能播毒的源頭，加以堵塞及改善，避免個案數字再暴升。當然，能配備足夠的糧食用品予居民，以及提供熱綫，供市民有需要時致電，可避免「罐頭刀」的惹笑政治事件再次發生。

經過1年多的疫情，由最初各國政府均對新冠疫情缺乏掌握而束手無策，至今香港將會有疫苗注射計劃，香港在抗疫路上已達中後期階段，政府在抗疫及控制社交距離上，應該做到更「精準防疫」，避免因過度「一刀切」，令不同行業受到萬劫不復的打擊。

近來，愈來愈多呼聲希望政府能重開一些體育措施，體育界最近的調查發現，有7成3人贊成重開室外網球、羽毛球等戶外較少身體接觸的運動處所，另外亦有接近一半人贊成開放健身中心。由於停業已久，業界急於要求政府盡早重開運動場地及處所，亦承諾配合政府推行防疫措施，減低傳播風險；無獨有偶，美容、按摩及桑拿業亦因防疫規例，被迫停業數月之久，愈來愈多從業員飽受長期停業無薪金而苦不堪言。

有限度重開部分行業 免一刀切

政府應汲取過往花市及學校過度限制的教訓，考慮重開或有限度重開某些行業，配合「安心出行」和不同的防疫措施，商戶除了需要限制人流及社交距離、提升場所衞生情況，以及定時消毒，亦可考慮為客人作實名登記，和減少除口罩交往的高危活動。事實上，政府准許食肆6時前2人聚餐所帶來的風險，往往較戴口罩做運動的風險為高，而美容業一些近距離治療的風險，亦可透過配備適當的保護衣物或減少接觸時間，令風險降低。

香港商舖大多狹窄細小，群眾聚集的風險固然增加，但若能根據商舖大小控制客人的數量，雖然有機會減低生意額，但總比一刀切關門大吉為佳。現時由室內透過污水及排氣口引發的傳播風險令人關注，不同的公共場所如商舖、商場及屋苑應考慮定時為其室內污水及排氣口，進行新冠病毒測試，現時已有愈來愈多化驗所提供環境樣本測試的設備，配合政府政策上的支持，好讓市民能夠真正地安心出行。

▲ 政府應該做到更「精準防疫」，避免因過度「一刀切」，令不同行業受到萬劫不復的打擊。（資料圖片）