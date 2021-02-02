威尼斯花神咖啡館停業 百感生

日前新聞說，去年剛慶祝300周年的威尼斯著名花神咖啡館（Caffè Florian），不敵新冠疫情瀕臨倒閉，需要歇業。這家被喻為「世界最美咖啡館」之一的花神，我只曾經過，沒有緣份坐低享受過，只因當年覺得貴。也許我這種不夠靈活的經濟思維，即使幾百年前生於威尼斯，也不適合生存。

提起威尼斯，大家湧上心頭的，會是充滿浪漫的水鄉，縱橫交織水道，布滿貢多拉小船。1千多年前，還未有意大利，那裏已是稱霸地中海，強大的威尼斯共和國。它控制着東西方之間貿易，很多船隊穿梭威尼斯控制的港口，把遙遠東方的絲綢、瓷器、香料運到，威尼斯人將這些貨物轉售往歐洲其他國家。憑藉這種中間貿易，數百年裏都是當時最富裕國度之一。

威尼斯商人 創有限合夥雛形

然而，西歐不少國家鄙視威尼斯人，因為他們為追逐財富，經常和基督教世界的敵人，東方的穆斯林國家進行貿易，得罪基督教世界。

海上力量強大，貿易盛行的威尼斯商人氣味比其他歐洲人要明顯，腦中想的多是如何攫取更多利益。於是，「康曼達契約」（Commeda）產生，就是今天有限合夥（Limited Partnership）的起源。有限合夥是指一名以上普通合夥人（General Partner）與一名以上有限合夥人（Limited Partner）所組成的合夥。中世紀海上貿易尤其是遠洋貿易，有豐厚利潤的同時，蘊含極高風險，例如大海吞噬所有。有錢的投資者希望，通過投資獲取高利潤，卻不願意承擔由此帶來的高風險；船長之類則欠缺足夠資金造船、開航、購貨等。

如此背景下，出現了航運界和投資人之間的新式聯合「康孟達契約」。契約規定，一方合夥人出資將商品、船舶等轉交於另一合夥人經營，作為完成艱難而危險航行的報酬，從事航行的人可以獲得1/4利潤，並承擔無限責任；至於提供資金的合夥人只承擔有限風險，就只是出的錢，但可分3/4利潤。起初「康曼達契約」只適用於一次航行，來回中東、非洲及西班牙之間，後來逐漸成為契約長期形式。

這種現代合夥方式之一的雛形產自威尼斯，但這個曾經的商貿大國，淪落到今天只能靠旅遊及手工藝品銷售等貢獻本地生產總值，有着內外歷史因素。外部因素包括入侵，如被鄂圖曼帝國土耳其人逐步蠶食；另外海上轉運貿易出現競爭對手，葡萄牙人發現通往印度的大西洋新航綫，威尼斯的海上轉運港以至商業大國地位慢慢垮掉。疫症亦沒有留手，黑死病也選中在威尼斯肆虐，摧毀它的實力。

然而，「威尼斯之死」內在因素影響亦不容小覷。它的制度創新和發展出現了逆轉，從而經濟也逆轉，從欣欣向榮到萎縮倒退。這個逆轉，就是從包容性（inclusive）的政治、經濟制度，變成具攫取性（extractive）的制度。2012年，兩位學者阿西莫格魯（Daron Acemoglu）和羅賓遜（James A. Robinson）在共同出版的《國家為甚麽會失敗：權力、貧困和繁榮的根源》《Why Nations Fail：Origins of Power, Poverty and Prosperity》一書，提出有關觀念。

在包容性政治經濟制度下，當權者容許制度自由創新，是實現長期經濟增長的關鍵；而在攫取性制度下，當權者刺激經濟只是為了更好攫取資源，或短期內實現某種政治目標，一旦當包容制度的發展影響統治穩定時，當權者就會抑制包容性經濟進一步發展，這種制度雖然能在一定時期實現經濟增長，但是不能夠持續。

包容性政經制度 經濟蓬勃關鍵

威尼斯的例子，貿易蓬勃經濟發達，令制度得以發展，各樣更加開放，包括政治制度。11世紀，統治當地的總督，隨政治制度變化已不能獨攬大權，有議會限制其權力，更多政治改革又導致一系列制度創新。法律方面，有獨立的法官、法院，有關貿易的法律推陳出新，出現新的私人契約和破產法。這些新經濟制度，帶來新的商業形式和契約形式，也帶來繁榮。然而，人心和權力界綫總是難以捉摸。久而久之，具新思維的企業家，對政治及議會的權力構成挑戰，議員則希望壓制他們。

經過連續鬥爭，議會通過不再讓新成員加入，議員可以世襲，被排擠的一派奮起抗爭，威尼斯政治緊張升級。議會還禁止「康曼達契約」的使用，這項讓威尼斯致富，制度的創新廢止，是邁向攫取性制度訊號。14世紀，國家接管貿易國有化，組織國家船隊從事海上通商，還開始對從事貿易的個人徵高稅，遠航貿易成為貴族特權，威尼斯經濟繁榮，步入凋零，伴隨政治人物及既得利益者對商業的壟斷，國民參與經濟的積極性下降，國家經濟衰退。

18世紀歐洲人口膨脹，經濟迅速發展時，威尼斯人口卻快速萎縮，當地賴以成功的特色變得不名一文，最後變成僅有旅遊業的港口一個，歸入意大利一部分。

幸好它是個水都，具有特色，吸引今天來自世界各地的遊人，坐在花神咖啡館，幻想一下美好。如今疫症再一次打擊威尼斯，連花神都捱不住。疫症肯定是咖啡店敵人，客人們除掉口罩，將思想的唾液，或心中的抑悶，往坐對面的人臉上噴。每個人坐在花神，會想起不同東西，不知有多少人想到威尼斯共和國的沒落，與香港的一些相似之處。轉口港地位被蠶食，政治因素影響投資及經濟氣氛，不同派別相爭，連法律制度和日常運作都日漸受到挑戰，前景的不確定性，遏抑了人們參與創新發展積極性。還望香港人和特區政府，不要只顧在各方面攫取，多點包容。