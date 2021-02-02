戒財務大花筒 海洋公園一博重生

這一年，海洋公園的存亡問題，鬧得沸沸揚揚。繼立法會財委會於去年5月通過撥款54億元，讓海洋公園續命1年後，特區政府剛於1月25日向立法會經濟發展事務委員會介紹海洋公園的「重生方案」，包括：

一、向海洋公園提供一筆過16.7億元撥款；

二、未來4年，每年向海洋公園撥款最多2.8億元作教育及保育工作，合共最多11.2億元；

三、海洋公園欠特區政府的債務，特區政府建議將還款期由今年9月延至2028年9月才開始還款，限期延至2059年，並且在今年7月起免息。

會議上，議員踴躍發言，主要關注海洋公園將來能否達致收支平衡、自負盈虧；坊間討論更熱烈，有意見形容海洋公園是黑洞、無底深潭，與其苟延殘喘，不如關門大吉，有靚地不如建屋等等，建議莫衷一是。

倘結業 41億水上樂園恐泡湯

在我看來，海洋公園畢竟是象徵香港的招牌景點之一，若就此結業，不單是損失一個景點那麼簡單，還要考慮其他負面影響。

首先，雖然有超支、有延誤，總花費41億元的「大樹灣水上樂園」經已建成，並計劃本年開幕，裏面的人造滑浪池、Infinity Pool等設施，相信會受市民歡迎。若海洋公園結業，是不是任由水上樂園荒廢，或未開業便清拆，任由41億元泡湯？若把水上樂園外判予內地或境外營辦商來營運，港人會否更反感？

園內逾7000動物 處理成難題

第二，海洋公園一旦結業，園內的7,000多動物便成孤兒，後續處理相當複雜，難道將牠們逐一遣返原居地？屆時「香港連動物也養不了」會否成為國際頭條？再者，香港實在欠缺讓一家大細接觸動物、海洋生物的地方，若連海洋公園也沒有了，下一代的教養也將有缺失。

第三，別忘記海洋公園還有千多名員工！香港在疫下失業率已持續高升，若海洋公園結業，這千多名員工的遣散及生計問題，同樣值得關注。

第四，回顧歷史，海洋公園其實不是求賺大錢的生意，它是70年代麥理浩港督的德政，目標是為香港人提供一個樂園。當時，港英政府要求香港賽馬會出資1.5億元，花了4年半時間興建，於1977年開幕；之後，馬會再於1982年撥款2.4億元，進行第二期發展計劃，興建水上樂園、登山電梯等設施；再後來，特區政府於1987年通過《海洋公園公司條例》成立海洋公園公司，海洋公園才走上商業經營的道路。

若不過分擴張 仍值得留低

不過，即使在最高峰的「自由行」年代，海洋公園的年盈利也不過1.27億元而已（2012/2013年度）。所以，若將來海洋公園不過分擴張及盲目追求盈利，仍值得留低。

另一方面，海洋公園的「重生方案」，着力減債、開源、節流、變換營運模式，我認為方向正確，值得奮力一博：

一、減債方面，如上文所述，特區政府把還款期限延至2059年，讓海洋公園「減磅」。

二、「滑浪飛船」等7款老舊機動遊戲將退役，大大減低營運及維修開支。

三、山下園區主力「教育與保育」，將不收入場費，山上園區則逐項娛樂設施收費。我相信免費入場對市民有一定吸引力，屆時市民仍可參觀各動物館，光顧餐飲、零售或娛樂項目才要付費。

四、餐飲、零售及娛樂項目將外判給營辦商營運，海洋公園收取分成，這方法等同由營辦商包底經營，而且營辦商自會帶來各種吸引顧客、帶動生意的點子。

五、香港已有頗長的時間沒有大型水上樂園，大樹灣水上樂園的吸引力毋庸置疑。

六、繼續利用優越的地理及海景優勢，把對海的地方打造成豪華露營場地，擴充客源。

七、海洋劇場拆卸後，原址將靈活變身為各類表演場地，可滿足中小型樂團、舞團、藝團，甚至瑜伽、拳擊等運動項目的場地需求。

以往海洋公園的營運方向走了歪路，毫無財務紀律，投資過度，財務管理失敗，才落得今日下場。若海洋公園獲得「重生」，必須戒掉過往「大花筒」的豪花壞習慣，削減營運開支，轉變營運模式，回歸教育與保育，好好地做香港人的樂園，我相信要達致收支平衡、自負盈虧，並不困難，因此，值得一博！

▲ 回顧歷史，海洋公園其實不是求賺大錢的生意，若將來海洋公園不過分擴張及盲目追求盈利，仍值得留低。（資料圖片）