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鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金

行政人員版 2021/02/02

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【本報訊】受新冠肺炎疫情影響，中國內地呼籲就地過年，鼓勵人民在農曆新年期間避免回鄉過年，以免造成病毒傳播風險。廣東一間醫療公司就順應政策並提出豐厚獎勵，給就地過年員工發放一次性獎金9,900元人民幣（

...

欄名 : Good Job Insight

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