鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 行政人員版 2021/02/02 分享： 【本報訊】受新冠肺炎疫情影響，中國內地呼籲就地過年，鼓勵人民在農曆新年期間避免回鄉過年，以免造成病毒傳播風險。廣東一間醫療公司就順應政策並提出豐厚獎勵，給就地過年員工發放一次性獎金9,900元人民幣（ ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 2021/02/01 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 2021/01/29 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 2021/01/28 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 台企向8800員工 送Apple Watch SE 2021/01/27 台企向8800員工 送Apple Watch SE 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 2021/01/26 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 疫情 農曆新年 廣東省 健康碼 中國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入