新招雷霆封疫廈 收緊抗疫度年關

本港新冠確診徘徊數十宗多時，港府決定再收緊防疫措施至歷來最嚴格，才剛預告農曆年廿九前每天封區圍檢，昨晚隨即雷霆封鎖4區。官員多番強調，有決心在牛年到臨前全方位遏疫，但同時對低風險的戶外運動場所亮起綠燈，讓小商企仍能冀盼捱過年關後，能夠逐步復業。市民歡度佳節時，定要做足保護措施，別拖抗疫後腳。

增強檢急封區 多解釋利抗疫

本地新症連續兩星期達雙位數，走勢僅徐徐向下，周一再錄29宗，8例沒源頭。政務司司長張建宗昨天公布，全港任何大廈凡有任何不明源頭新症、工作場所有兩宗確診，今起全須強檢；下周三前每天至少封1區強檢的話音畢落，當局已先後勒令元朗好彩洋樓、尖沙咀金鑾大廈、紅磡隆基大樓，以及油麻地新填地街一帶「禁足」驗毒。

港府素被詬病抗疫步伐緩慢、缺乏前瞻遠見，去年12月上旬仍要有4個不相識單位有確診個案，方啟動強檢機制，令病毒有機會擴散各區，今天收緊至1宗不明個案即要全幢檢測，看似終於汲取了教訓。

抗疫需要全方位配套，強檢門檻可大幅降低，連跟病人密切接觸者的家人都涵蓋，背後仰賴突破病毒化驗樽頸，每日大增至逾10萬個樣本。當局應思索是否仍有餘力，看齊國際最嚴格水平，連第三層接觸者都一併發警告，並鼓勵他們自願檢測；另要求市民在解封後第14天複檢，才能減少病毒潛伏期造成的遺漏。

港府此前完成4次禁足強檢，慢慢累積了經驗，範圍愈見精準，需時大幅減少。若元朗好彩洋樓或金鑾大廈找出確診個案，固然有助切斷傳播鏈；倘沒新例，亦起碼能令街坊安心，新填地街街市不少商販均曾反映，解禁後生意回升。

然而，港府決意雷厲風行封鎖疫廈，勢令深水埗一類重災區人流更疏落，妨礙商戶度年關。當局應在官方網站細列禁足客觀準則和每個流程，向市民詳盡解釋碧街三廈、東發大廈等最初為何圍封，教導受影響的居民、商戶和街外客如何自處，減少不必要恐慌，也防止有人誤墮法網。

歲晚新年本是各行各業的黃金檔期，港府為防止疫情趁節慶反彈，一口氣把晚市禁堂食和限聚令等延至本月17日年初六，惟獨容許戶外運動場地後天重開，反映官方理解15類表列處所風險有高低，業界也要做足合理抗疫準備，希望不再一刀切禁制。

訂定防疫分級 迎疫苗爭清零

環顧全球，包括香港在內的亞洲商企均較合作抗疫，但面對生死存亡，南韓咖啡店和健身室均曾發起集體訴訟，挑戰防疫政策。選疫苗該以數據為本，防疫亦要有科學基礎，孔繁毅和梁子超等本地專家都反映20多宗確診是可考慮撤限的門檻，港府不宜再拖沓，須及早參考外國推出客觀防疫分級準則，讓各方能為措施增減做好準備。

本港抗疫逾年，難得港府終展露出果斷進取的決心，誓有效遏制病毒，以求農曆新年後有秩序復業和復課，市民亦要盡量減少拜年群聚，為預期月底供港的新冠疫苗，營造最理想的接種環境，齊心爭取盡快清零。

責任編輯：黃鑠安