科技園DT Hub正式開幕 推進香港新經濟發展

▲ 一眾主禮嘉賓共同主持數據技術中心（DT Hub）的開幕儀式。

香港經濟要多元化發展，離不開研發創新科技及推動再工業化，為香港注入更多新力量。管理科學園和大埔、元朗及將軍澳3個工業邨的香港科技園公司，為了推動本港數據經濟及再工業化，在將軍澳工業邨成立數據技術中心（DT Hub），並於日前正式開幕。同日亦舉行了香港科技園與「先進製造業中心」（AMC）合作夥伴的簽約儀式。

DT Hub的開幕，能夠加快本港以數據和科技為本的企業發展，促進新經濟發展。主禮嘉賓之一的創新及科技局局長薛永恒在致辭時提到，DT Hub是政府在2015年修訂的工業邨政策下，其中一個重要的推動再工業化項目。香港科技園公司行政總裁黄克強指出：「將軍澳工業邨是本港數據中心的集中地，有完善的基礎建設。DT Hub有助滙聚數據相關業務和科技企業建立生態圈，推動數據產業的發展。」

▲ DT Hub的總樓面面積超過29萬平方呎，滙聚本港從事數據相關業務的企業，現時已有20間企業進駐。

創建生態圈加強業界合作

DT Hub總樓面面積超過29萬平方呎，提供辦公室空間供數據研究及技術發展，並設有會議展覽設施及共享空間，促進業界的交流和合作。此外，DT Hub在供電、降溫和數據傳輸能力方面均有完善的基礎建設，能夠支援業界的需要。

現時，DT Hub已經有近20間企業進駐，包括盧米科技（LUMI Technology）、信興科技有限公司（Shun Hing Technology）及環速集團（Speedy Group）等。信興科技計劃在DT Hub內成立Technology Engagement Centre，幫助初創企業實現其創新意念。

與AMC共同推動創科成果落地

科技園首席企業發展總監夏友正表示：「創科成果要量化生產就需要現代化的廠房與良好的基礎建設。DT Hub與毗鄰的AMC有助本地創科企業將成果落地，推動工業數碼化，提升本港國際競爭力。」

▲ 毗鄰DT Hub的先進製造業中心（AMC）預計在明年第二季落成。

AMC佔地110萬平方呎，預計在2022年第二季落成，提供高規格空間，以「智慧製造」為核心，推動高增值製造業的智能生產和先進組裝。為了實現物流與製造一體化，AMC會設置一個自動化的共用物流及倉庫中心，為日後進駐的企業提供全面的物流和倉存服務。香港科技園公司宣布與全球領先物流服務供應商——德鐵信可（DB Schenker）合作，簽訂協議成為獨家物流合作夥伴，在AMC打造亞洲首個跨行業、融合自動化及智慧物流服務的先進生產設施，為租戶提供全方位的供應鏈管理和增值服務。

開幕禮重温：https://fb.watch/3oDTFcdk-x/

（資料由客戶提供）