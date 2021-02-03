資深港姐（北上發展的香港姐姐，非香港小姐）看過新這輯，有張栢芝和容祖兒參加的《乘風破浪的姐姐2》之後相當不舒服，覺得張栢芝表現失威，如果不算獻醜，最多也只能說是恃老賣老（對，40歲在其他內地姐姐群中算老）。

香港姐姐愈講愈氣，就感同身受，質問有沒有可老得優雅高貴的香港樣辦。其實是有，不過也是位爭議人物，就是下半場轉到中國內地發展的章小蕙。

章小蕙消失在香港娛樂圈視野接近20年，最近一、兩年已默默在中國的社交網絡做起KOL和帶貨女王。近期幾個訪問拍攝，風采依然。開的微信公眾號，譯過來中文叫「玫瑰就是玫瑰就是玫瑰」，知情者大概可知其高階的文化修養程度，內容就算講穿搭和生活心得，也不是一般貨色，間或插播英語朗讀詩句，內地近年才興起的名媛甚麼凡爾賽風沒得比。

是認真的，翻閱她這平台中的文章和整個商業模式，覺得章小蕙確是在中國市場找到事業的第二春。而且更重要是，講帶貨（即內容介紹貨品，同時讀者又可即時擊入購買），無人能否認，她就是時裝美容界的帶貨元祖，早在幾十年前就在做這件事，用句氾濫的話，可說是一個時代的時裝美容啟蒙。

事實上，她現在於中國的位置，就是被新一代這樣朝拜，誇她為品味先驅，許多90後都未出世之前，她已經遊遍全球名店，每年冬天和大牌子VIP們歐洲滑雪開派對。難得的是，用內地形容詞，她的內文滿帶「乾貨」，即實用性強。她重新成名那篇，是講坐長途機的隨身必備品，已成經典。近期一篇，是講在上海的酒店隔離生活，仍吃甚麼好的、如何護膚、自帶甚麼小椅寫作，怎樣住在其中都過得似番個樣的經歷，一睇就非常章小蕙。