從容的人都很有魅力，能像磁鐵般吸引人。精神緊張、神經質或無自信的人無法從容，因其內在腦波長期處於β狀態（Beta約12至30赫茲，是警覺、緊張、繃緊、啟動交感神經戰鬥或逃走的腦波）。從容要發自內心，強裝的話，騙得自己也騙不過人，因為呼吸、眼睛、面部肌肉、聲音、姿勢、氣場等，都在散發個人心理狀態。幸好從容不是天生性格，可以後天錘煉，正如個人底氣，哪有小孩甫出生就給人讚「有底氣」？一個人的從容和底氣，是從後天的經歷和閱歷累積，既非天生，那就人人皆可在從容的課題上做多一點修煉。從容的人有以下特點：

一、心性：從容不迫者，都能擺脫事事要控制結果的意慾。想每步都要掌握在手裏的慾望，或來自對不確定性之事帶有不安或恐懼。但人世間之事，若全部都在掌握中發生的話，那我們是神，不是人。莫講話生死這個大命題無從掌握，就連今日出街會發生甚麼事也不能全盤控制，人類的煩惱，往往來自以人有限心智卻想做神的位置。參悟天地規律，自會從容。

二、功夫：從容者在其角色範疇和位置裏，都有很紮實的功夫。沒本事、功夫虛、心虛或未夠班的人，才會視人家的問題為挑戰自己或作反舉動，愈虛愈神經過敏，人家小小舉動，情緒即大幅上落，下下都視周邊人「立心不良」的人，很難從容。反之，功夫紮實者，有問必答，運籌帷幄；駕馭有餘的話，豈會因小事而神經翻騰？南懷瑾先生說得很對：「頭等人，有本事、沒脾氣；二等人，有本事、有脾氣；末等人，沒本事、大脾氣。」功夫紮實，才能從容自如地與人交流。

三、視野：管窺者，視野僅一點，管它芝麻綠豆，只要在那一點上，都看成世界末日。見慣江湖的人，視野是3D立體的維度，一小點放在龐大空間時，無聲無色、不着痕迹。豐子愷先生說過：「心小了，所有的小事就大了；心大了，所有的大事都小了；看淡世事滄桑，內心安然無恙」，大概就是這個境界。

心藏乾坤，自能氣定神閒。