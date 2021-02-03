午飯過後，近星期習慣往公園散步曬陽光，園內植物紅男綠女，令人目不暇給。公園整潔井井有條，通道流暢，忽發奇想人體內的通道也相同，消化道、血管等，甚至讓血管及神經通過的管道結構亦如是。

跗骨竇位於內足踝後側，由骨及韌帶形成隧道狀架構，好讓神經、血管及肌肉通過。若竇內神經受壓，可出現跗骨竇症候群，症狀有些類似足底筋膜炎的足跟痛，所以若患有足跟疼痛，須鑑別分開，不能混淆兩者。

跗骨是指腳指及小腿末端間的7塊腳掌骨，其中的距骨、跟骨及屈肌支持韌帶在足踝後內側組成跗骨竇，又稱跗骨隧道或踝管，功能讓血管、脛後神經及脛後肌等通過，亦發揮保護及固定功能。

跗骨竇結構雖然穩固，但並非一成不變。例如足弓塌陷，除會牽扯足底筋膜外，跗骨竇亦會被拉扯變窄；或距骨及距骨相鄰處退化或骨折後骨質增生，亦會佔據有限的竇內空間。假若竇壁結構不變，竇內容物體積增加，亦會令其內軟組織受壓，產生病症。情況例如足踝扭傷，水腫滲出物可影響及跗骨竇內壓力；下肢靜脈曲張，腫脹病變血管於竇內壓迫其他組織，使脛後神經受壓，亦會產生神經炎症。或身體病變，例如糖尿病等，影響遠端微絲血管及神經，導致竇處脛神經不耐壓力致病。

跗骨竇症候群因壓迫脛後神經，會導致其支配足掌內側處出現麻痺和灼熱痛感。亦由於足掌內肌肉失去神經連接，足內肌力減弱。在臨床症狀，足跟疼痛症狀容易與足底筋膜炎混淆，其分別在於前者觸診跗竇處會出現遠端足掌麻痺（Tinel's Sign），後者能於足跟骨內粗隆處觸膜及慢性炎症結節。

治療方面，除消炎止痛治療外，若患有扁平足問題，應正視足部要有足夠承托能力，平日減少赤腳，及穿着有足夠承托力鞋履。對於前期曾足踝扭傷者，建議讓醫生及治療師檢查足踝部位有否存慢性炎症，壓迫跗骨竇。

▲ 跗骨竇症候群（本報記者攝）