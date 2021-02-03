西方大打疫苗戰 中俄印乘勢崛起

新冠疫情全球肆虐，正默默改變國際政治格局。由於西方助長病毒全球擴散，又幾乎壟斷大藥廠的新冠疫苗供應，既損道義責任，亦失道德高地，削弱其領導全球地位；相反中國、俄羅斯、印度就給發展中國家雪中送炭，提供疫苗，贏取國際友誼，西方與中俄印在國際影響力出現此消彼長現象。

對於疫情肆虐全球，西方最流行的說法是中國隱瞞所致，就算是與中國較友好的德國總理默克爾近日亦說：「不得不說的是，在疫情爆發之初，中國疫情信息的透明度或許不夠」。

中國初期處理新冠疫情確有不足，此因新冠病毒是未出現過的病毒，毒性未知，可輕可重，若一早就拉響警號，或容讓未確實的病毒消息散布，可能自製恐慌；加上地方官員向以「無事為本事」，只想大事化小，免在政績留污點，故心存僥倖地低調處理，乃人性使然。不過，中國判斷錯誤亦難辭其究。

特朗普明知病毒凶猛 仍瞞疫情

若要計算新冠病毒蔓延全球的責任，西方國家不會比中國輕。中國於去年1月23日實施武漢封城，繼而全國陸續封城，已明確告訴全球病毒凶猛。一向敵視中國的特朗普亦快速反應，去年1月底已向中國封關，但他2月卻私下對記者承認，刻意向國民淡化病毒，因不想引起恐慌、打擊經濟。武漢官員不知病毒高危，存賭博心態淡化疫情，已是不該；特朗普明知病毒凶猛還刻意淡化，又遲遲不肯加強抗疫措施，結果導致美國疫情大爆發。特朗普隱瞞疫情責任，較武漢官員輕嗎？

其次，美歐一直抗拒中國式嚴防死守、嚴厲封城，皆因西方民眾極度重視個人自由、人權，絕不願意犧牲個人出街自由、聚會權利，民主政府不敢違逆民意，結果中國疫情只維持了2、3個月就受控，美歐的「半湯半水」抗疫則令疫情仍處水深火熱中。全球確診個案在1月底突破1億宗，其中美國佔2,600萬宗，歐洲佔2,900多萬宗，美歐合共佔全球感染數字的55%，加上美歐民眾是全球最活躍的遊客，可說是將病毒帶到全球的重要推手。

中國是全球人口最多的國家，又是最初爆發疫情而措手不及之地，感染個案理應高踞全球，現在中國因抗疫得宜，只有9萬宗確診，若西方國家去年2月跟從中國般嚴打病毒，那全球感染個案很可能控制在100萬宗以下，只及目前的1%，220萬因新冠疫情死亡的人數，亦可控制在2萬之內，免去200多萬人枉死。

歐美保障自由人權 令疫情擴散

默克爾責備中國在疫情之初做得不好，她又可有正視歐美怠忽抗疫，造成更大人道災難呢？歐美政府要保障國民自由人權，卻忽略了其自由人權為全球疫情帶來的禍害，那對全球又是否欠了一聲「對不起」？西方要追究中國責任，發展中國家又可否追究西方助長病毒擴散全球的責任呢？

美歐對發展中國家的失德，還有一個疫苗戰爭問題。

美歐由於疫情深重，加上是全球最富裕國度，有能力搶購新冠疫苗，尤其壟斷西方大藥廠的出產。近日英歐因搶疫苗幾乎大打出手，英國阿斯利康由於生產疫苗不足，要先供應英國，大減首季向歐盟供貨，理由是英國較早訂貨，歐盟大怒並譴責先簽先得邏輯，認為藥廠需承擔道義、社會和契約責任。

對於歐盟的說話，發展中國家可能比英國更氣憤，皆因歐盟在全球搶疫苗時，可有想過對窮國的道義責任？歐盟反對先簽先得，要藥廠公平分配產出，那窮國又可否如此要求？相信歐盟會對窮國說不。歐盟與英國吵架後，為盡快取得疫苗，禁止境內生產疫苗出口，只豁免友好國家及新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）下的最貧窮國家。

全球疫苗接種 「災難性道德失敗」

據《自然》雜誌去年11月底統計，全球9款最受關注的新冠疫苗，已簽下和在談判的定單共103億劑，其中一半即51.5億劑已被歐盟和英、美、加、日、澳5國所搶購，西方已開始接種疫苗，但低收入國家恐要到2023年才有疫苗接種。世衞總幹事譚德塞形容，全球面臨「災難性的道德失敗」，49個富裕國在1月中已接種逾3,900萬劑新冠疫苗，有窮國卻只得25劑，富裕國的年輕、健康人群，比窮國弱勢人群先接種，是不公平的。

西方重視自由人權，認為應是全球遵從的普世價值，並對違反自由人權的國家，作出譴責甚或政治干預。人總是自私的，國家以本國國民利益優先，亦無可厚非，然而人權的最基本是生存權，若歐美因只顧國民自由人權，令疫情在全球擴散，又為本國國民生命搶購疫苗、禁止本國生產疫苗出口，都侵害了窮國人民的生存權，那西方就難向世人奢談自由人權了。

自由人權若是普世價值，那應是一視同仁，不能讓西方人的自由人權，凌駕在別國人民的自由人權之上，否則就只會如政治寓言小說《動物農莊》（Animal Farm）的名句：「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」（All animals are equal, but some animals are more equal than others.）

美歐壟斷藥廠 中俄印推疫苗外交

西方大打疫苗戰爭之時，中俄印卻在進行疫苗外交。美歐幾乎壟斷了西方藥廠今年所生產的新冠疫苗，發展中國家只能向非西方國家的中俄印採購。

中國有4種疫苗已進入第三期（即最後一期）的臨床試驗，並早已表明中國疫苗將作為全球公共產品，參與了世衞牽頭的新冠疫苗保障機制（Covax），成為世衞取得疫苗分配給發展中國家的最重要提供者。中國已開始向東盟、中東、南美、中歐的發展中國家提供疫苗，這惹來西方媒體批評，指中國繼去年3、4月的口罩外交後，現在又搞疫苗外交，用疫苗買友誼。然而，歐美壟斷西方大藥廠供應，害得發展中國家難尋疫苗，西方媒體卻批評中國用疫苗買朋友，會否顯得偽善和不道德？若媒體不滿中國的疫苗外交，理應敦促西方大國不要壟斷疫苗，對窮國盡些道義責任。

推動疫苗外交並不只中國，印度亦在急追。印度開發的疫苗雖然還未通過第三期臨床實驗，但卻是多間西方大藥廠的生產基地，故亦手握大批疫苗。印度在1月下旬提出，在2月中前向不丹、孟加拉、緬甸等約10個鄰國提供約2,000萬劑疫苗，就是在湄公河及南亞，與中國爭奪盟友。

此外，俄羅斯的衞星V新冠疫苗每劑定價低於10美元，目的亦是益街坊、爭朋友之舉。據負責銷售的俄國公司透露，已有50多個國家要求購買，合計超過12億劑，當中包括巴西、埃及和墨西哥，以及美國死敵伊朗等。

美歐的疫苗戰爭，讓發展中國家覺得西方損人以自肥，中俄印的疫苗外交，就可在患難中贏取別國友誼，如此此消彼長，將深遠地影響西方與中俄印的國際影響力。

▲ 中俄印的疫苗外交，可在患難中贏取別國友誼，將深遠地影響西方與中俄印的國際影響力。圖為摩洛哥醫務人員展示中國國藥的新冠滅活疫苗。（新華社資料圖片）