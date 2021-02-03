Quarantine好過長期Isolate人都癲

德國媒體報道，當地多州近來紛紛設立「新冠監獄」，由一些閒置勞教建築或難民收容所之類改建，強制關押那些拒絕遵守防疫規定的民眾及遊客。所謂「監獄」都挺舒服，還提供醫療服務及心理輔導，不過與在家隔離明顯區別，是有「獄警」全天候監視，一些政客就批評侵犯人權云云。反對聲音世界到處都有，香港就有人批評政府近日在部分區域強制封區檢測新冠，但又驗不出確診個案，乃是擾民。擾民一陣，總好過中招就頭痕；那些不應門接受檢測的人，就不怕死神來敲門？

中世紀威尼斯 檢疫隔離先行者

為遏制病毒傳播而強制檢測、檢疫以至隔離個人或整個社區，人類早已有之，昨天談到中世紀的威尼斯就是先行者。香港因新冠疫情市面蕭條，威尼斯亦一樣，300年歷史的花神咖啡館都捱不了歇業。香港確診個案超越1萬宗，比意大利的250多萬宗少得多，但威尼斯的抗疫歷史、經驗卻比我們多出許多。

昨天提到，當時威尼斯共和國非常強大，壟斷海上貿易，是地中海霸權。作為國際繁華港口，五湖四海商人紛至沓來，貿易帶來財富，也帶來病菌。瘟疫黑死病從東方傳入歐洲，在肆虐的14世紀，據說約1/3歐洲人口染病死亡。作為香港一樣的開放型城市，帶有跳蚤的老鼠在威尼斯從船走上岸，病菌透過跳蝨傳染人。600多年前，人類對於疫情的控制，大原則和今天香港一樣，那就是控制傳染源及隔離。

1377年，一個叫拉古薩的城邦明文頒布史上第一個檢疫令，規定來自黑死病疫區船上的當地居民及旅客，進行為期30天的逗留觀察，即是隔離30天才能上岸進入拉古薩，這個措施意大利文叫Trentino，源於Trenta，意思是30；到15世紀中，輪到威尼斯，將檢疫時間延長至40天。過去1年，我們經常聽到的「檢疫」英文Quarantine，就是由此而來，衍生自意大利文。40天隔離措施是Quarantino，源於當地方言Quaranta giorni，意思為40天。

為何會是40天檢疫期呢？有人認為有一定醫學根據，黑死病從感染到死亡大約37天，當時為期40天的檢疫，起到少許實際阻隔作用。也有講法指出，40天在聖經有特殊意義，如耶穌在曠野受試探40日，衪被釘十字架後復活，40日後升天，而摩西在西奈山上40天領受10誡。15世紀威尼斯還創出先河，建立第一座隔離島，設有首間專門收治瘟疫患者的醫院，染上黑死病或痲瘋病的人被送到島上，其中一座隔離島，就在今天威尼斯影展舉辦地點麗都沙灘不遠。

送黑死病人到隔離島 isolate來源

今天香港將確診病人隔離在醫院，比起威尼斯將病人送去孤島，實屬小兒科。在香港醫院隔離，有專業醫護關顧，當年被禁足孤島的，則因為醫療落後及迷信等原因，不少人都無機會再返出來，死在那些隔離島，和那些今天荒廢的島，化成後世鬼怪故事流傳至今。近600年前威尼斯人的做法，亦正是英文isolate「隔離」一詞的來源，意大利文是isolato，從拉丁語īnsula借過來，本意為island「島」，進入英語變作isolate。

Quarantine與isolate常被當作同義詞使用，兩者實際有些區別：isolate指的是隔離傳染病患者，使他們與健康人群分開；而quarantine在威尼斯是港口檢疫，針對的是可能的傳染病帶菌者之類，限制他們活動並觀察其情況，無問題便放行，並非指隔離患者。

大約1年前，意大利爆發新冠感染後，很快成為全球疫情最嚴重國家之一。如果說意大利防疫一團糟，忽略衞生概念，毫無隔離意識，只是未曾深入歷史的誤會。這塊古老大陸對瘟疫再熟悉不過了，14世紀重創全歐的黑死病，是當地博物館內不少中世紀畫作的主題。又或者，水能載舟亦能覆舟是原因之一？歐洲對抗瘟疫的經驗，在新冠爆發初期反成為說服群眾放鬆的理由，米蘭市長便曾在疫情之初援引歷史，強調米蘭克服過更多磨難，無需害怕新冠這種「重感冒」。

對抗流行病，應對的大原則都一樣，但可以有不同方式，例如中世紀的和現代的。現代方式是承認病毒的威力，正面抗擊，用人類的發明來對付，包括疫苗、抗生素藥物、呼吸機、消毒液等。黑死病時代的中世紀方式則很殘酷：封鎖船隻、住屋，隔離病人在孤島上卻欠缺先進治療手段，不是得到醫治，而是聽由命運處置。若說這種比喻不倫不類，其實歸根究柢大家都需要問到自己心裏，想無命嗎？要親人痛苦嗎？當年那個還不知道病原體的年代，人類從慘痛經驗中摸索出對抗疾病的方法，今天我們卻不去珍惜？

病毒面前，需要做出嚴肅抉擇。崇尚西方觀念的人會尊重個人的自由、權利，衍生的「個人主義」對防疫或許有負面效應。然而新冠疫情下，生性消遙的意大利人最終也不得不接受隔離在家、店舖關門的現實；生活庸碌卻精明的港人，難道不明白長痛不如短痛道理？人家禁足在望海的陽台拉小提琴，我們隔離檢測時可以上網「搲銀」在股海浸淫。文化雖不同，心態可以一樣：一時quarantine，好過中招長期isolate人都癲！