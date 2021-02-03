區塊鏈應用漸廣 港須與時並進

虛擬貨幣比特幣近來經歷一輪暴升暴跌，不少投資者驚心動魄，不過若只是投資於比特幣背後的區塊鏈（Blockchain）技術，則不會受到甚麼衝擊。事實上，各行各業已逐漸應用區塊鏈技術，包括用於打擊冒牌商品、提供產品資訊，以至杜絕網絡廣告欺詐，值得普羅大眾注意。

區塊鏈是一種分布式分類帳技術，把數據庫分拆為小塊，再以不能修改的加密鏈連接，讓用家以高效和可靠的方式建立、儲存和傳遞信息。區塊鏈最初應用於比特幣之上，其後應用愈見廣泛，例如用於資金轉移、交易及結算、資訊驗證系統等。

零售企業解決方案供應商Aptos創新副總裁Nikki Baird認為，區塊鏈長遠必然會為零售業帶來轉變，讓商品供應鏈中的每個合法接觸點（即從供應商、製造商至貨運商），均可在商品的「生產履歷」自行加上可被驗證的紀錄。

商品「生產履歷」 助溯源防偽冒

根據經濟合作暨發展組織（OECD）於2016年的估計，全球進口假冒和盜版商品總值5,000億美元，佔全球進口貿易總量2.5%。有見及此，部分奢侈品牌已利用區塊鏈打擊冒牌貨，其中LVMH集團去年與科技巨擘微軟及區塊鏈軟件公司ConsenSys合作，推出奢侈品區塊鏈平台Aura。在生產過程中，該集團會在服裝標籤和材料中置入晶片，記錄貨品的出產地、工廠等可追溯貨品來源的資料；在二手交易時，晶片會加入貨品在市場流通的過程，以防止欺詐，保障消費者利益。

區塊鏈也能應用於食品認證和標籤之上。美國大型海鮮罐頭製造商Bumble Bee Foods與德國軟件公司SAP合作，利用區塊鏈技術，追蹤黃鰭金槍魚從印尼海洋撈獲到包裝入罐頭的過程，透過包裝上的二維碼，提供捕魚地點、魚獲重量、是否已獲可持續認證等資料，有助提升供應鏈的透明度和可追溯性，增強顧客對品牌的信任。

區塊鏈方便消費者追溯商品來源，跨國管理公司Accenture預想，在包裝上結合區塊鏈和掃描二維碼，消費者未來可直接與小規模生產者建立聯繫，例如消費者通過掃描咖啡豆包裝上的二維碼，了解生產咖啡豆的農場後，藉智能手機發送小費，以示鼓勵。

融入二維碼 成包裝設計挑戰

當消費者可以透過二維碼獲取區塊鏈記錄的產品資訊，固然可為品牌增值。然而，二維碼以特定幾何圖形拼湊而成，如何把其呈現在包裝設計之上，切合每個品牌、每款產品的特質，而不破壞產品外觀，成為品牌的挑戰。

啤酒品牌Bock Chain的設計，選擇為產品注入馬賽克元素，把多個方塊滙集成啤酒罐上的二維碼，讓顧客掃描後可打開一個微型網站，閱覽啤酒的製作時間和地點，以及描述產品故事和理念的短片。

另一邊廂，零售商為推銷產品，不時會購買網絡廣告，而區塊鏈技術近年也被應用於防止廣告競投欺詐之上。

現時廣告業界設有網絡廣告交易平台，聯繫代表廣告賣方（媒體或網站）的「供應方平台」（Supply Side Platform，SSP），以及代表廣告買方（品牌推銷）的「需求方平台」（Demand Side Platform，DSP）。

廣告買方在交易平台落廣告時，會利用即時競價技術，在媒體或網站取得理想的廣告曝光位置和機會。

增透明度 防網絡廣告競投欺詐

不過，上述機制欠缺透明度，假設有廣告賣方在某個SSP上舉行拍賣，而且有多個DSP出價競投，該SSP或會向賣方虛報中標價，以賺取交易差價，亦有SSP會虛假出價來抬價。

近年有大型數碼公司正嘗試利用區塊鏈技術於廣告競價運作，將所有操作記錄在區塊鏈，令人無法篡改，並將紀錄給予廣告買賣雙方參考，以提高透明度，同時減少中介從中帶走的利潤。

雖然現時相關技術的運作速度，仍不足以應付實時數碼廣告競價，但當技術改進，相信便會廣泛地應用於數碼廣告領域。

回到香港，區塊鏈的應用主要集中在金融科技範疇，如貿易融資及跨境滙款等領域的應用。本地初創企業trustME於2018年成功創立本地首個商業區塊鏈平台，先後為地產代理及金融企業，提供來源追蹤及智能合約等區塊鏈應用方案，協助中小企節省人力成本，改善產品和服務。

雖然區塊鏈的本地應用未算普及，但從上述外國例子可見，多個品牌正嘗試研發和運用區塊鏈技術，對治業內各種弊病，同時為品牌增值，迎合消費者的需要。本港商界可乘勢了解相關技術，提升實力，與先行者一較高下。

▲ 多個外國品牌正嘗試研發和運用區塊鏈技術，對治業內各種弊病，同時為品牌增值，本港商界可乘勢了解相關技術，提升實力。（路透社資料圖片）