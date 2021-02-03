疫下飲酒不跌反升 增感染風險？

香港控酒聯盟指出，有飲酒習慣的港人疫下飲酒量或有增加，不少人更誤信飲酒可殺滅新冠病毒。

事實上，飲酒不但無助消滅新冠病毒，更增加健康風險，市民宜注意安全飲酒量，亦可考慮以健康方式紓壓。

弱化人體免疫 增抑鬱心臟病

香港控酒聯盟（聯盟）引用香港大學一項調查指，去年4月政府禁止酒吧營業期間，有飲酒習慣的港人當中6成人並未改變飲酒習慣，有5.8%人的飲酒情況更反而上升。

男性、年輕人及高學歷人士更容易接收錯誤資訊，例如誤以為飲酒可以殺滅新冠病毒。

事實上，飲用酒精類飲品不但無助殺菌，反可危害健康，英國衞生部強調，長期酗酒可弱化人體免疫系統，令人更難抵抗新冠肺炎等疾病，更可增加焦慮、抑鬱、心臟病與癌症等一系列健康問題。

英國當地五分一酗酒者更表示，過量飲酒令自己在疫下與家人發生更多爭執。

酗酒涉居家抗疫 負面資訊多

香港控酒聯盟義務秘書程卓端亦表示，對近年學生及女性飲酒持續增加的情況感到憂慮，因女性較男性更易受到酒精影響，吸收及稀釋酒精的能力不如男性，因此傷害較深，酒精亦可對青少年的腦部構成長遠傷害。聯盟召集人麥倩屏亦認為，政府應參考世衞「SAFER倡議」，針對酒精價格與宣傳等加強控酒。

人們疫下酗酒的原因複雜，戒酒平台This Naked Mind解釋，酒精會影響大腦神經系統，短期內可釋放大量多巴胺（dopamine）帶來愉悅感，但這種快感瞬間即逝，令人更為焦慮。人們疫下之所以酗酒，與居家抗疫、長期困於狹小空間、面對大量負面資訊、以及正常生活規律被打亂等，有關係密切。

倡勿過量 做運動冥想放鬆心情

疫下長期獨處、加上農曆新年將至，偶爾小斟一杯並非不可。加拿大精神健康資訊平台heretohelp呼籲不要每日喝酒，爭取每周至少1至2日完全不碰酒精。

至於飲用量方面，以每個標準杯（standard drink，即約350毫升啤酒、或150毫升紅/白酒）計算，男性每周不應飲用超過15個單位，女性則不應超過10個。

美國俄亥俄州立大學醫學院亦建議，在想喝酒時宜進行其他活動讓自己分心與放鬆，例如冥想、做運動、閱讀、環顧四周打理家務、或嘗試新的興趣，例如玩音樂或烘焙等。

▲ 有調查指出，政府在疫情期間禁止酒吧營業，但5.8%有飲酒習慣的港人，飲酒情況不跌反升。（資料圖片）