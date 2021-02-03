  • 17°C
香港時間 : 2021203日 (三) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID

行政人員版 2021/02/03

分享：

蘋果（Apple）最新發布的iOS 14.5測試版本中，允許用戶在佩戴口罩情況下，快速進行Face ID解鎖，省卻手動輸入密碼的過程。

Apple昨發布iOS 14.5、iPadOS 14.5開發者

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Xbox Series X 料6月前續缺貨
今日
Xbox Series X 料6月前續缺貨
Galaxy Z Fold3 傳改用雙摺疊屏幕
2021/02/02
Galaxy Z Fold3 傳改用雙摺疊屏幕
上季出貨1920萬部 iPad續居板腦首位
2021/02/02
上季出貨1920萬部 iPad續居板腦首位
汽車半導體需求大 恐礙手機芯片供應
2021/02/01
汽車半導體需求大 恐礙手機芯片供應
傳任天堂新一代主機 命名Super Switch
2021/01/29
傳任天堂新一代主機 命名Super Switch
口罩 Apple iPhone iOS iPad Apple Watch

上一篇文章

AutoX無人駕駛的士 深圳民眾率先試乘

下一篇文章

Xbox Series X 料6月前續缺貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？