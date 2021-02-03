iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID 行政人員版 2021/02/03 分享： 蘋果（Apple）最新發布的iOS 14.5測試版本中，允許用戶在佩戴口罩情況下，快速進行Face ID解鎖，省卻手動輸入密碼的過程。 Apple昨發布iOS 14.5、iPadOS 14.5開發者 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox Series X 料6月前續缺貨 今日 Xbox Series X 料6月前續缺貨 Galaxy Z Fold3 傳改用雙摺疊屏幕 2021/02/02 Galaxy Z Fold3 傳改用雙摺疊屏幕 上季出貨1920萬部 iPad續居板腦首位 2021/02/02 上季出貨1920萬部 iPad續居板腦首位 汽車半導體需求大 恐礙手機芯片供應 2021/02/01 汽車半導體需求大 恐礙手機芯片供應 傳任天堂新一代主機 命名Super Switch 2021/01/29 傳任天堂新一代主機 命名Super Switch 口罩 Apple iPhone iOS iPad Apple Watch 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入