全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年 行政人員版 2021/02/03 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情重創各行各業，航空業更是首當其衝。近日，日本最大航空公司全日空（ANA）宣布，計劃在今年4月開始實施「長期休假」制度（Sabbatical Leave），即員工最長可申請2年長期 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 2021/02/02 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 2021/02/01 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 2021/01/29 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 2021/01/28 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 台企向8800員工 送Apple Watch SE 2021/01/27 台企向8800員工 送Apple Watch SE 疫情 日本 航空 航空業 機艙服務員 僱傭合約 ANA全日空 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入