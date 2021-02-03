  • 17°C
香港時間 : 2021203日 (三) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年

行政人員版 2021/02/03

分享：

【本報訊】新冠肺炎疫情重創各行各業，航空業更是首當其衝。近日，日本最大航空公司全日空（ANA）宣布，計劃在今年4月開始實施「長期休假」制度（Sabbatical Leave），即員工最長可申請2年長期

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金
2021/02/02
鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金
韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決
2021/02/01
韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決
本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域
2021/01/29
本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域
Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與
2021/01/28
Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與
台企向8800員工 送Apple Watch SE
2021/01/27
台企向8800員工 送Apple Watch SE
疫情 日本 航空 航空業 機艙服務員 僱傭合約 ANA全日空

上一篇文章

不需同地點起跑 App記錄跑步數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？