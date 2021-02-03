破門強檢須審慎 情理釋疑促合作

港府一連封鎖4區強制檢測後公布，倘懷疑無應門單位內有人，或申請手令破門進入。非常時期需出動非常手段，外國亦有強行執法，但為數始終不多。公眾衞生政策難免要顧慮民眾觀感，當局引用極端措施的門檻不宜過低，更要仔細研究涉事人士為何拒檢和怎樣應對，且以情理兼備的解說，促請各方合作，令未來行動加倍順暢。

免排隊減憂慮 改流程利守規

4批圍封強檢的大廈昨日解封後，港府發聲明公布，約121戶或17%沒人應門，有理由相信多個單位有人。當局警告，可能逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位，亦會按法例繼續禁制所有人進出，甚至圍封單位，由對方負責費用。

撇除空置單位和貨倉等，當局昨天共向20名未接受強檢的市民，定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，但至今仍未曾解釋8次圍封行動中，人們為何拒檢。

放眼海外，基本上僅英國於新冠疫下主動破門執法，主要是警方搗破國民違反限聚令大開派對，反而該國、美國、加拿大，以至本港，均曾有人混水摸魚，假裝警察入屋圖利或施襲。

圍封全城熱議，本地應沒有人是怕被詐騙拒檢，惟官方宣傳的確未夠，大眾對其準則和流程依然不清不楚。市民或怕排隊檢測染疫風險更大，亦可能怕檢測陽性入院，或送往檢疫隔離，手停口停。

當局要一一解說，宜動民眾以理，強調已有348名染疫者獲批5,000元恩恤津貼，倘諱疾忌醫，對己對人都只有更大傷害；在執行上能避免大批居民聚集，長時間苦候檢測，料能免掉不少疑慮。官員亦要以情說服市民，忍耐一晚即能知悉是否感染病毒，也是出一分力協助控疫。

頻圍封求安心 恤民情齊抗疫

本港去年曾有逾期居留的泰國男子確診，疫下被捕的非法入境性工作者亦激增，但港府暫未透露，受限區內有否找到不法人士或行徑。對於違例逗留者，各地態度迥異，泰國不少緬甸非法外勞染疫，遂鼓勵舉報協助拘捕，美國則怕無證勞工不打疫苗，故已承諾不會派人到接種中心拘捕。

專家指出，舉凡推行公眾衞生政策，皆需顧及人們觀感，港府早前用上「突擊式」封鎖難免惹來恐慌，今次再亮出「破門」、「驅逐」等強硬措施，連外媒也關注。無論在昨晚圍封的佐敦、深水埗及天水圍社區，抑或未來行動和官方用字，均須小心避免有意無意嚇怕更多人。

綜觀過去多次圍封，碧街高達3成單位沒應門，恐妨礙截斷傳播鏈，政府今後有更多板斧推動強檢，應是好事，但宜審慎引用，事後亦要詳加解畫釋疑。官員近日強調，連續圍檢一大目標是令市民安心，就更要兼聽和體恤民情，或可考慮在極為特殊丶而且不會成為防疫漏洞情況下，給予前綫一定彈性酌情權，避免再有前晚年幼女童恐須在尖沙咀髮型屋過夜一類新聞，才能令大眾在情在理都願意負起公民責任，齊心出力遏制疫情。

責任編輯：黃鑠安